"Müzeler bulundukları yerlere önemli değerler katıyor"

Rahmi M. Koç Müzeleri kurucusu Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, müzeleri bugünlere nasıl taşıdığını ve Türkiye'de müzeciliğe dair görüşlerini KİTAP dergisine anlattı.

KİTAP dergisinin Mayıs sayısından başlıklar...

Bir Müze'de Mustafa Kemal ÇOLAK, üç müze ve bir kütüphaneyi bünyesinde toplayan Rahmi M. Koç Müzeleri'nin nasıl kültür yuvalarına dönüştüğünü Rahmi M. Koç Müzeleri Genel Müdürü Mine Sofuoğlu ile konuşuyor.

Arolat'ın Kitaplığı'nda Osman AROLAT, Osman İkiz'in Ahmet Muvaffak Falay'ın (Maffy) yaşam öyküsünü anlattığı "Maffy'nin Sevdası Caz" kitabını anlatıyor.

Kitapla Adım Adım köşesinde Rüştü BOZKURT ise, Mehmet Akay'ın "Alanya'dan Mersin'e Hatırımda Kalanlar" kitabını ele alıyor ve okurlara, "Akay’ın kazdığı yürek toprağından neler

çıktığını, hangi ürünlerin yetiştiğini bir görün" diyor.

Ne Okumalı'da Handan Sema CEYLAN, okurları geçtiğimiz günlerde Londra Kitap Fuarı'nda Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü alarak en iyi kitabevi seçilen Minoa'ya davet ediyor.

Faruk ŞÜYÜN, Özel Bir Kitap köşesinde Dardanel'in katkılarıyla hazırlanan ve İngilizce olarak yayımlanan "A Journey to the Homeric Landscape Troy" kitabını ele alırken, kitabın Türkçe baskısının ise yakın zamanda basılacağını müjdeliyor.

Kopuk Kopuk köşesinde ise KİTAP dergimizin 2022 Genç Kuşaklara Pusula Kitap Ödülü’nü alan Bülent Eczacıbaşı'nın "Aklımızda Bulunsun"u Storytel için seslendirdiğini duyuran Faruk ŞÜYÜN, kültür-sanat alanındaki son gelişmeleri okurlarla paylaşıyor.

Altın Hançer'de Erol Üyepazarcı, Ahmet Mithat Efendi'nin "Avrupa'da Bir Cevelan" kitabını inceliyor. Üyepazarcı şiir hariç edebiyatın her türünde eserler veren Ahmet Mithat Efendi'nin üretkenliğine vurgu yapıyor.