Müzeyyen Senar’ın adını ve fotoğraflarını kullandılar, mahkemelik oldular

Türk Sanat Müziği’nin en önemli assolistlerinden Müzeyyen Senar, 9 yıl önce 8 Şubat 2015’te hayatını kaybetti.

İddiaya göre İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan ‘Müzeyyen Plus’ isimli işletme, iç ve dış duvarlarını Müzeyyen Senar’ın fotoğrafları ve çeşitli görselleriyle donattı. ‘Müzeyyen Senar’ı marka haline getiren işletmede, rakılar da özel olarak üretilen ‘Müzeyyen Plus’ isimli bardaklarla servis edildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, dava dilekçesinde, işletme sahibi Anıl Hoşken’in, popülaritesinden faydalanmak suretiyle işletmesinde Müzeyyen Senar konsepti oluşturarak bir ticari politika güttüğü anlatıldı.