  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Müzik dünyasının efsanevi ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Takip Et

Müzik dünyasının efsanevi ismi 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü besteci ve müzik yapımcısı Quincy Jones, Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Müzik dünyasının efsanevi ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Takip Et

ABD'de dünyaca tanınmış ünlü besteci ve müzik yapımcısı Quincy ​​​​​​​Jones'un danışmanı Arnold Robinson, 28 Grammy ödülü bulunan sanatçının dün akşam Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailesi Jones'un vefatını, "Bu gece, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini buruk bir şekilde paylaşıyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

"Onun yaşadığı harika hayatı kutluyoruz"

Açıklamada, "Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, onun yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibi birinin asla gelmeyeceğini biliyoruz" ifadesine yer verildi.

Quincy ​​​​​​​Jones kimdir?

Jones, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış, Micheal Jackson'un kariyerinin yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Jones, Micheal Jackson'un 1983'te 20 milyondan fazla satan albümü Thriller'ın yapımcısıydı. Jones, 2 Akademi Onur Ödülü, 1 de Emmy ödülüne layık görülmüştü.

Liste değişti! İlk üç sırayı kimse tahmin edemedi: İşte Ekim ayında en çok satılan otomobiller...Liste değişti! İlk üç sırayı kimse tahmin edemedi: İşte Ekim ayında en çok satılan otomobiller...Otomotiv

 

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandıAvrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandıKüresel Ekonomi

 

Kültür-Sanat
Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı
Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı
Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ne yapılacak?
Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ne yapılacak?
'Friends' oyuncusu Teri Garr, yaşamını yitirdi
'Friends' oyuncusu Teri Garr, yaşamını yitirdi
Yazar ve çevirmen Meral Çelen hayatını kaybetti
Yazar ve çevirmen Meral Çelen hayatını kaybetti
Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Redhouse Kidz, okurlarını Tüyap’ta ödüllü yazarlarla buluşturacak
Redhouse Kidz, okurlarını Tüyap’ta ödüllü yazarlarla buluşturacak