  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Netflix afişini paylaştı, yayın tarihini duyurdu: 'Peaky Blinders'ın filmi 'The Immortal Man' geliyor
Takip Et

Netflix afişini paylaştı, yayın tarihini duyurdu: 'Peaky Blinders'ın filmi 'The Immortal Man' geliyor

Netflix, kült dizilerinden 'Peaky Blinders'ın devam filmi olan “The Immortal Man”in ilk görselini paylaştı ve filmin vizyon takvimini resmen duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netflix afişini paylaştı, yayın tarihini duyurdu: 'Peaky Blinders'ın filmi 'The Immortal Man' geliyor
Takip Et

Film, 6 Mart 2026’da sınırlı sayıda sinema salonunda 20 Mart 2026’da ise Netflix üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

Netflix afişini paylaştı, yayın tarihini duyurdu: 'Peaky Blinders'ın filmi 'The Immortal Man' geliyor - Resim : 1

Filmin hikâyesi şimdilik sır gibi gizleniyor. Zaman çizelgesinin 1900’lerin Birmingham’ında geçmesi ve suç dünyasının acımasız kurallarının bir kez daha masaya yatırılması bekleniyor.

Filmin başrolünde Tommy Shelby rolünde Cillian Murphy yer alıyor.

Orijinal kadrodan Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) ve Ian Peck (Curly) da rollerine geri dönüyor. Filmin dikkat çeken yeni oyuncuları arasında ise Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth ve Jay Lycurgo yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda dizinin önemli bölümlerini de yönetmiş olan Tom Harper oturuyor.

2013’te BBC’de başlayan ve daha sonra Netflix’te küresel bir fenomene dönüşen “Peaky Blinders”, 2022’de altıncı sezonuyla final yapmıştı. Film, bu finalin doğrudan devamı niteliğini taşıyor.

Kültür-Sanat
Netflix, Warner Bros ve HBO'yu rekor fiyata satın aldı!
Netflix, Warner Bros ve HBO'yu rekor fiyata satın aldı!
Netflix, Warner Bros. Discovery'i satın alıyor
Netflix, Warner Bros. Discovery'i satın alıyor
Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti: İşte zirvedeki film
Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti: İşte zirvedeki film
Megadeth, İstanbul'da konser verecek
Megadeth, İstanbul'da konser verecek
Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser, Türkiye'ye getirildi
Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser, Türkiye'ye getirildi
Kill Bill, gizli sahnelerle sinemalara geri dönüyor
Kill Bill, gizli sahnelerle sinemalara geri dönüyor