Netflix afişini paylaştı, yayın tarihini duyurdu: 'Peaky Blinders'ın filmi 'The Immortal Man' geliyor

Film, 6 Mart 2026’da sınırlı sayıda sinema salonunda 20 Mart 2026’da ise Netflix üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

Filmin hikâyesi şimdilik sır gibi gizleniyor. Zaman çizelgesinin 1900’lerin Birmingham’ında geçmesi ve suç dünyasının acımasız kurallarının bir kez daha masaya yatırılması bekleniyor.

Filmin başrolünde Tommy Shelby rolünde Cillian Murphy yer alıyor.

Orijinal kadrodan Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) ve Ian Peck (Curly) da rollerine geri dönüyor. Filmin dikkat çeken yeni oyuncuları arasında ise Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth ve Jay Lycurgo yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda dizinin önemli bölümlerini de yönetmiş olan Tom Harper oturuyor.

2013’te BBC’de başlayan ve daha sonra Netflix’te küresel bir fenomene dönüşen “Peaky Blinders”, 2022’de altıncı sezonuyla final yapmıştı. Film, bu finalin doğrudan devamı niteliğini taşıyor.