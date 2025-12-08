Netflix, Warner Bros'u satın aldı: Sektör endişeli! Sinema salonları nasıl etkilenecek?

David Zaslav’ın yönettiği Warner Bros. Discovery (WBD) için aylardır süren kıyasıya rekabet sona erdi. Netflix, NBCUniversal ve Paramount Skydance’in önüne geçerek stüdyonun film yapım kolunu, Warner Bros. kataloğunu, oyun şirketlerini ve HBO/Max’i satın alma yarışını kazandı.

WBD’nin toplam değerlemesini 82,7 milyar dolar üzerinden oluşturan anlaşmaya göre WBD’nin CNN, TLC, TNT Sports, Food Network gibi kablo kanalları ile Discovery+ gibi bazı varlıkları, “Discovery Global” adlı yeni bir spin-off şirkete devredilecek.

Bu dev bölünme ve birleşme sürecinin bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Süreç gerçekten bitti mi?

New York Times’ın DealBook bültenine göre, yarışın bitmiş olması henüz yeni bir devin doğacağı anlamına gelmiyor. Slate'in aktardığına göre, Paramount Skydance CEO’su David Ellison, rekabet koşullarının “adil olmadığı” gerekçesiyle itiraz etmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Ellison’ın, federal düzeyde bir rekabet davası (antitröst) açılması veya Federal İletişim Komisyonu'nun satışı engellemesi için destek bulabileceği konuşuluyor.

CNBC’ye konuşan bir yönetim yetkilisi, Trump yönetiminin anlaşmaya “derin şüpheyle” yaklaştığını söyledi.

Hollywood’da endişe büyüyor: 'Felaket'

Netflix, aralarında Game of Thrones, DC Comics evreni, Harry Potter ve HBO ile HBO Max içerik kütüphanelerinin sahibi oldu.

Netflix’in zaferi Hollywood cephesinde de sevinçle karşılanmadı. James Cameron, geçen ay verdiği bir röportajda anlaşmayı “felaket” olarak nitelendirmiş ve Netflix CEO’su Ted Sarandos’un “Sinema salonları öldü” görüşünü hatırlatmıştı.

Yönetmenler Birliği (DGA), “Netflix ile bu konudaki kaygılarımızı paylaşacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Jane Fonda, The Ankler için kaleme aldığı yazıda, Trump ve FCC Başkanı Brendan Carr’ın sürece “uygunsuz” müdahalelerde bulunduğunu savundu.

Sinema salonu işletmelerini temsil eden Cinema United, birleşmenin “küresel sinema sektörü için benzeri görülmemiş bir tehdit” olduğunu ifade etti.

Netflix’in sinema planı: Daha kısa süreli gösterimler

Netflix, Warner Bros.’un mevcut sinema vizyon planlarını sürdüreceğini açıklasa da Sarandos, uzun süreli sinema gösterimlerine karşı.

Sarandos, yatırımcılarla yaptığı görüşmede, "Zamanla gösterim süreleri daha tüketici dostu olacak; yani filmler izleyiciye daha hızlı ulaşacak," dedi.

Bu da gelecekte daha ödül odaklı filmlerin kısa süreliğine gösterime girebileceği şüphelerini uyandırıyor.

Euronews'ün aktardığına göre, pandemi sonrası birçok stüdyo, filmlerini 90 gün yerine birkaç hafta vizyonda tutmaya başlamıştı. Ancak bu sürenin daha da kısalması halinde sinema işletmecileri gelir kayıplarının geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını söylüyor.

Variety'ye konuşan Regal Entertainment CEO’su Eduardo Acuna uyarıyor:

“Kısa vizyon sürelerinin film gelirlerini düşürdüğü defalarca kanıtlandı. Bu da sinema salonlarının kapanmasına yol açar, istihdam kaybına ve yerel ekonomilere zarar verir. En sonunda tüketiciler de kaybeder.”