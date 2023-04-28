Netflix'in paylaşımı abonelerini kızdırdı

Pek çok diziyi iptal etmesiyle bilinen Netflix iki gün önce Instagram'ın Hikayeler kısmında paylaştığı gönderiyle abonelerini kızdırdı. "Gönderilerimizdeki yorumlar" başlıklı görselde daire grafiğine yer verildi.

Paylaşımda yorumların çok az bir kısmının kullanıcıları kendi sayfalarına çekmeye çalışan spam hesaplardan gelen cevaplar olduğu ifade edildi. Grafiğin büyük kısmınıysa "...... geri getirin" yorumlarının kapladığı görüldü.

Dijital yayın platformunun paylaşımı pek çok kişiyi öfkelendirdi. Bir Netflix abonesi "Hizmetiniz için para ödeyen kişilerle dalga geçmek pek iyi gözükmüyor. Daha iyisini yapın. Belki de onları gerçekten dinlemekle başlayabilirsiniz" dedi.

Twitter'da "Hadi ama Netflix, müşterilerinizle alay etmek gerçekten sosyal medya etkileşim stratejiniz mi?" ve "Müşterilerinizin çoğunun hizmetinizden rahatsız olmasından gurur duyduğunuzu hayal edin" gibi tweet'ler de atıldı.

Netflix şimdiye kadar 1899, Spinning Out ve Midnight Club gibi çok sayıda yapıma nokta koydu. Hesap ve şifre paylaşımına ek ücret isteme kararı da aboneler arasında tartışma yaratıyor. Şirket, İspanya'da bu kararın ardından 1 milyondan fazla kullanıcıyı kaybetti.