Netflix’in yeni dizisi Senna’nın özel gösterimi İstanbul’da gerçekleşti

Netflix, motor sporları efsanesi Ayrton Senna’nın yaşamını konu alan yeni dizisi Senna için İstanbul Kanyon AVM’de özel bir gösterim etkinliği gerçekleştirdi. 29 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda Türkiye’deki Netflix üyeleriyle buluşacak olan kurgusal dizi, motor sporları, medya ve kültür-sanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Etkinliğe katılanlar arasında Cem Bölükbaşı, Burcu Burut Erenkul, Ayhancan Güven, Ali Türkkan ve Birkan Polat gibi sporcular da yer aldı.

Altı bölümlük dizi, üç kez Formula 1 dünya şampiyonluğu yaşayan Senna’nın karting yılları, İngiltere'deki Formula Ford yarışlarına katılmak için evinden ayrılması ve San Marino Grand Prix'si sırasında yaşadığı trajik kaza da dahil olmak üzere pek çok önemli olaya yer veriyor.

Başrolünde Brezilyalı oyuncu Gabriel Leone’nin yer aldığı yapımın showrunner koltuğunda Vicente Amorim oturuyor. Dizinin yönetmenliğini ise Amorim ve Julia Rezende birlikte üstleniyor. Dizide Senna’nın hayatında iz bırakan Alain Prost (Matt Mella), Galvão Bueno (Gabriel Louchard) ve Xuxa (Pâmela Tomé) gibi önemli isimler de izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Alice Wegmann (Lilian, Ayrton'un ilk eşi), Camila Márdila (Viviane Senna, kız kardeşi), Christian Malheiros (Maurinho, sürücünün arkadaşı), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda), Marco Ricca (Milton, Ayrton'un babası), Nicolas Cruz (Leonardo, erkek kardeşi), Rodrigo Veloso (Flávio, eniştesi), Susana Ribeiro (Zaza, Ayrton'un annesi) yer alıyor.

Brezilyalı yapım şirketi Gullane tarafından hazırlanan dizi, Ayrton Senna’nın ailesinin desteği ve mirasını yeni nesillere aktarmayı hedefleyen Senna Brands iş birliğiyle hayata geçirildi.