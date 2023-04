Netflix’ten 2,5 milyar dolarlık yatırım

Netflix, Güney Kore yapımlarına gelecek 4 yılda 2,5 milyar dolar yatırım yapılacağını dün duyurdu.

Ülkeye 2016'da giren Netflix, bu miktarın şimdiye kadar yapılan yatırımın iki katı olduğunu bildirdi.

ABD'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'la görüşen Netflix CEO'su Ted Sarandos, Güney Kore yapımı dizi, film ve programlara destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sarandos, Squid Game ve The Glory gibi dizilerin süksesine dikkat çekerek Güney Kore pazarının başarısının devam edeceğine güvendiklerini ifade etti.

Yoon ise Sarandos'la görüşmesini "çok anlamlı" diye niteledi. Güney Kore Devlet Başkanı şöyle konuştu:

“Yeni yatırım Güney Kore içerik endüstrisi, üreticileri ve Netflix için harika bir fırsat. Netflix'in fevkalade yatırım kararından çok memnunuz.”

Güney Kore'den dünyanın farklı bölgelerine yayılan K-içerikler "Hallyu" ya da Kore dalgası olarak biliniyor. Bunlar arasında müzik, sinema, dizi, çizgi roman, kozmetik ve yemek gibi birbirinden farklı pek çok kültürel ürün mevcut.

Özellikle eğlence endüstrisi son yıllarda dünya genelinde adını duyurdu. Squid Game ve All of Us Are Dead gibi dizilerin yanı sıra BTS ve Blackpink gibi K-pop grupları büyük başarıya ulaştı.

2019 yapımı Parazit (Parasite) 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dahil 4 ödül kazandı. Böylece ilk kez İngilizce dışındaki bir dille çekilen yapım, En İyi Film ödülünü kazandı.