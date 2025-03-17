Türk karikatür sanatının önemli isimlerinden İzmitli Nezih Danyal, hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden Danyal’ın cenazesi, 17 Mart Pazartesi günü İzmit İmaret Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Nezih Danyal kimdir

Merhum Nezih Danyal, 1991 yılında itibaren 7 yıl boyunca TRT'de yayınlanan "Haftanın Karikatürü" programını hazırlayıp sunmuştu. Karikatüre yeni başlayanlar için "Haydi Karikatür Çizelim" kitabını da hazırlayan Danyal, 13. Hollanda Karikatür Yarışması ödülünü kazanmıştı. 1994 yılında Nezih Danyal Karikatür Vakfını kurucusu da olan Nezih Danyal ayrıca İzmit Lisesi mezunuydu.