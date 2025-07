Nip/Tuck ve Fantastic Four'un yıldızı Julian McMahon hayatını kaybetti

"Fantastik Dörtlü" filmleriyle tanınan Avustralyalı aktör Julian McMahon 56 yaşında yaşamını yitirdi.

CNN'in haberine göre, "Fantastik Dörtlü" filmlerinde Doktor Victor Von Doom karakterini canlandıran McMahon hayatını kaybetti.

McMahon'ın eşi tarafından yapılan açıklamada, Avustralyalı aktörün "kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğü" belirtildi.

56 yaşındaki McMahon, iki plastik cerrahın hayatlarını konu alan "Nip/Tuck"ta Dylan Walsh ile birlikte rol almıştı. Dizi 2003-2010 yıllarında altı sezon sürdü ve 18 Primetime Emmy ödülüne aday gösterilerek en iyi protez makyaj dalında ödül kazanmıştı.

Avustralyalı-Amerikalı aktör ayrıca yakın zamanda "FBI: Most Wanted" ve Netflix'in "The Residence" dizilerinde rol almıştı.

Oyunculuk kariyeri 1980'lerin sonlarında başlayan McMahon, 2 Mayıs'ta vizyona giren yeni Nicolas Cage filmi "The Surfer"da da yer almıştı.

Julıan McMahon kimdir?

27 Temmuz 1968 tarihinde Avustralya’nın Sidney kentinde doğan Julian McMahon, kariyerine 1990'ların başında Avustralya dizisi "Home and Away" ile başladı.

1992'de Wet and Wild Summer! adlı filmle sinemaya adım atan ünlü isim, Profiler ve Charmed gibi dizilerde oynadıç

2003-2010 yılları arasında yayınlanan Nip/Tuck dizisinde hayat verdiği Dr. Christian Troy rolüyle şöhreti yakalayan McMahon, bu rolle Altın Küre Ödülü adaylığı elde etti.

Sinema kariyerinde ise Fantastic Four ve Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer filmlerindeki Doctor Doom karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

FBI: Most Wanted adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu, en son The Residence dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.