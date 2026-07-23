Nolan’ın "The Odyssey" zaferi: Gişeyi fethetti, kitabın satışları yüzde 559 arttı

Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey gişede büyük bir başarı yakaladı. Homeros'un yüzyıllık destanına dayanan film, yılın en iyi üçüncü açılışını gerçekleştirdi. Yapım, ABD'de 124,5 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin küresel çaptaki açılış hasılatı ise 264,1 milyon doları buldu.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu bu başarıda büyük rol oynadı. Filmde Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson ve Zendaya gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Charlize Theron ve Lupita Nyong'o da kadroda bulunuyor.

Tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk film

Filmin başarısının bir diğer nedeni de Nolan'ın tercih ettiği IMAX formatı oldu. The Odyssey, tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk film olarak tarihe geçti. Nolan, bu proje için IMAX'i daha sessiz bir kamera üretmeye zorladı.

IMAX CEO'su Rich Gelfond, ünlü yönetmenin talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gelfond, "Beni aradığında her zaman organizasyonumuzun onun istediklerini yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Onun tüm sorularına cevabım, 'Bunu gerçekleştirmeye çalışalım' oluyor." dedi.

Bu strateji IMAX için büyük bir finansal başarıya dönüştü. Filmin vizyona girmesinden bir yıl önce 70 mm gösterimlerin ön biletleri tükendi. Sadece bir saat içinde biten biletler 1,5 milyon dolar gelir getirdi.

IMAX şirketi, açılış haftasında küresel çapta 51,8 milyon dolar kazandığını bildirdi. Bu rakam filmin dünya çapındaki gişe hasılatının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

Sadece 41 salondaki 70 mm gösterimler 6,3 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir gelir yarattı. Bu salonların her biri ortalama 153 bin dolar hasılat elde etti.

Homeros'un destanına ilgi beş kat arttı

Filmin vizyona girmesiyle birlikte ilham kaynağı olan esere yönelik ilgi de zirveye ulaştı. E-ticaret platformu Trendyol verileri, filme artan ilginin kitap satışlarına doğrudan yansıdığını gösterdi.

Milattan Önce 8. yüzyılda yazılan Odysseia kitabının satışları ilk gösterim haftasında fırladı. Eserin satışlarında yüzde 559, aramalarda ise yüzde 348 oranında artış görüldü. Temmuz ayı ile önceki 11 ay karşılaştırıldığında kitaba ilginin yüzde 305 arttığı tespit edildi.

İzleyiciler Homeros'un diğer eserlerine de yoğun bir ilgi gösterdi. İlyada ve Odysseia'nın birlikte yer aldığı kitap setlerine yönelik talep yüzde 1900 arttı. Odysseia'yı en çok sipariş eden şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla oldu.

Odysseia destanı dünya edebiyatının en temel eserlerinden biri kabul ediliyor. Eser, Truva Savaşı'na katılan İthaka kralı Odysseus'un evine dönmek için çıktığı on yıllık yolculuğu anlatıyor. Yüzyıllardır pek çok sanat dalına ilham veren destan, sinema izleyicisini de büyülemeyi başardı.