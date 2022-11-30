Nur Sağlamer’in 9. kişisel sergisi 50 eserle açıldı

ANKARA (EKONOMİ) - Sanatçı Nur Sağlamer’in 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Mustafa Ayaz Plastik Sanatlar Müzesi'nde açıldı. Sergi 11 Aralık 2022’ye kadar gezilebilecek.

Aslen Marmara Üniversitesi’nde iktisat eğitim alan 1959 doğumlu Nur Sağlamer, 1999 yılından bu yana ‘yarım kalmış hikayeler’ olarak adlandırdığı, kendine has bir tarzla resim çalışmalarını sürdürüyor.

Tuval ve keçe üzerine doğadan ve mitolojiden esinlenerek eserler üreten sanatçı, 9’uncu kişisel sergisinde de tuval, ahşap, taş ve keçe üzerine ürettiği 50 eserini sergiliyor.

Bugüne kadar iki tane de şiir kitabı yayınlanan Sağlamer, 2019 yılında TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Kültür ve Sanat girişimciliği” dalında “Batı Akdeniz (Antalya,Isparta, Burdur,Afyon) bölgesinde” En başarılı kadın seçildi.

Dicle Sen Söyle ve Kemoterapi Değil Kameltropi adıyla iki kitabı bulunan Nur Sağlamer, 1998 yılında demir çelik ticaret şirketi kurdu. Sanatçı halen Antalya’da HavaSuPark isimli butik otel işletiyor.