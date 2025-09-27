‘O Da Bir Şey Mi’ Altın Koza’ya damga vurdu: 8 ödül birden aldı

32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreni, birbirinden ünlü sanatçıların kırmızı halıdan geçerek, törenin yapılacağı salona gelmesiyle başladı. Törene, kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan’ın yaptığı gecede Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, açılış konuşmasını yaptı. Samancılar, "Bu yıl 32’ncisini düzenlediğimiz film festivalimiz istediğimiz güzellikte yoluna devam etti. Bu günler de geçecek, yine aydınlık yarınlara, güzel günlere birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"Aynı perdeye birlikte baktık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ise, "Geride bıraktığımız son 1 haftada Adana, sinemanın merkezi oldu. On binlerce insanımız filmlerle buluştu, aynı perdeye birlikte baktık. Sinemanın yüzünü yalnızca sinema salonlarında değil mahallelerde de yaşattık. Bu yıl festivalimizde ‘Barış, özgürlük ve umut’ temasıyla buluştuk. Gazze’de yaşanan insanlık dramını, orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Büyük ödüller yalnızca bir filme değil, emekleriyle sinemaya yön verenlere verilen bir değerdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü.

32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü ‘O Da Bir Şey Mi’ filmi aldı.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

En İyi Film: O Da Bir Şey Mi

Yılmaz Güney Ödülü: Ev

Adana İzleyici Ödülü: O Da Bir Şey Mi

En İyi Yönetmen: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

Senaryo: Özcan Çelik - Cem Zeynel Kılıç (Perde)

En İyi Kadın Oyuncu: Tülin Özen (Perde), Bige Ünal (Buradayım, İyiyim)

En İyi Erkek Oyuncu: Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

Müzik: Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena)

Görüntü Yönetmeni: Barbu Balasoıu (O Da Bir Şey Mi)

Sanat Yönetmeni: Elif Taşçıoğlu (O Da Bir Şey Mi)

Kurgu: Erhan Örs (Ev)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Merve Asya Özgür (O Da Bir Şey Mi)

Umut Veren Genç Kadın: Merve Asya Özgür (O Da Bir Şey Mi)

Umut Veren Genç Erkek: Mazlum Sümer (Cinema Jazireh)

FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü: O Da Bir Şey Mi

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena