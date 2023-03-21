Ödüllü filmler İstanbul Film Festivali'nde

73. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" kazanan filmden "Büyük Jüri Ödülü"nün sahibine kadar pek çok yeni film, 42. İstanbul Film Festivali'nin farklı bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Nicolas Philibert'in Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan ve büyük ödül "Altın Ayı"yı kazanan filmi "Küçük Evren", festivalin Belgesel Kuşağı'nda gösterilecek.

Christian Petzold'un "Jüri Büyük Ödülü"nü kazanan filmi "Kızıl Gökyüzü" ile festivalin uluslararası yarışmasının jüri başkanlığını üstlenen João Canijo'nun "Gümüş Ayı Jüri Ödülü"nü kazanan filmi "Kötü Yaşamak" da festivalde Türkiye prömiyerlerini yapacak.

Festival programında yer alan "Gümüş Ayı En İyi Senaryo Ödülü"nün sahibi Angela Schanelec'in yönettiği "Müzik", Alman Sineması'na Bakış kategorisinin en iyi filmi Steffi Niederzoll imzalı "Tahran'da Yedi Kış" ve Philippe Garrel'e "En İyi Yönetmen Ödülü"nü getiren "Pulluk"un da Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilecek.

Sekiz yaşındaki başrol oyuncusuna "En İyi Başrol Oyuncusu" ödülünü kazandıran Estibaliz Urresola Solaguren imzalı "20.000 Arı Türü" Nespresso Genç Jüri'si tarafından değerlendirilecek "Genç Ustalar" bölümünde yarışırken, İstanbul Film Festivali'nin yeni bölümü Heyula, Berlin'de Karşılaşmalar kategorisinin en iyisi seçilen "Burada"ya ev sahipliği yapacak.

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