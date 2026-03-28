Ödülünü Müjdat Gezen'den alan Binnur Kaya gözyaşını tutamadı: ‘Rüyada gibiyim'

İsmail Dümbüllü Ödülü'nü takdim eden usta sanatçı Müjdat Gezen, gecede yaptığı konuşmada ödüle layık görülen Binnur Kaya hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Kaya'yı "son jenerasyonun en sevilen isimlerinden biri" olarak nitelendiren Gezen, "Artık ‘yetenekli' demek yetersiz kalır; yeteneği aşmış, kariyer sahibi bir sanatçı. Ben onu bir meslektaşım olarak hayranlıkla izliyorum" dedi.

Usta sanatçı, tiyatronun insanlık tarihi kadar köklü bir sanat olduğuna da dikkat çekerek, "İnsan var oldukça tiyatro da var olacak. Çünkü tiyatro insana insanı anlatan bir sanat ve materyali de insandır" ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun geleceğine dair umutlu olduğunu vurgulayan Gezen, genç kuşağa işaret ederek, "Pırıl pırıl tiyatro öğrencilerimiz ve çok değerli eğitmenlerimiz var. Tiyatroyu da hayatı da öğreten insanlar sayesinde geleceğe umutla bakıyorum" diye konuştu.



Binnur Kaya: "Benim için rüya gibi"

İsmail Dümbüllü Ödülü'nü alan Binnur Kaya çok mutlu ve heyecan dolu olduğunu belirterek, "Çok kıymetli olan bu ödülü aldığım için çok mutluyum, çok duyguluyum. Pırıl pırıl genç arkadaşlarım, tiyatro öğrencileri; oyunlara gitmişler, seyretmişler ve bu ödülü bana layık görmüşler. Bunun için çok duygulanıyorum. Ayrıca bu ödülü Müjdat hocanın elinden alıyor olduğum için de çok duyguluyum. Benim için rüya gibi bir şey. Bizim teşekkürümüz, işimizi iyi yapabilmektir. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve oyunlarımızı, filmlerimizi, dizilerimizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.