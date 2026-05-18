Okan Saftekin'in şiir kitabı “Sen Saatleri” raflarda

Sokak Kitapları Yayınları tarafından yayımlanan Sen Saatleri, şiirseverlerle buluştu. Şair ve yazar Okan Saftekin’in ilk kitabı olma özelliğini taşıyan eser, aşk, ölüm, ayrılık, özlem ve yalnızlık ekseninde şekillenen şiirlerden oluşuyor.

Toplam 35 şiirin yer aldığı kitapta, özellikle “kum saati” metaforu üzerinden zamanın geçişi ve sevilen kişinin yokluğunun insan ruhunda bıraktığı etkiler dramatik bir anlatımla işleniyor. Acı, melankoli ve büyüme sancısının iç içe geçtiği dizelerde; karşılıksız kalmış duygular, dini semboller ve doğa imgeleri dikkat çekiyor.

Eser, bitmiş bir aşkın ardından yaşanan derin kederi ve kayıpların insan hayatında bıraktığı silinmez izleri sorgularken, özellikle baba figürü ve ölüm temasına yaptığı vurgularla okuru duygusal bir atmosferin içine çekiyor.

Eğitimin sürekliliğine inanan ve halen Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenimini sürdüren 1980 İzmir doğumlu Okan Saftekin, ilk kitabıyla şiir dünyasına güçlü bir giriş yapıyor.

54 sayfadan oluşan Sen Saatleri, mat selefon kapak ve Enzo kâğıt kullanımıyla hazırlanırken, 13,5x19,5 cm ebatlarında yayımlandı. Kitap, 130 TL etiket fiyatıyla tüm pazar yerlerinde satışa sunuldu.