Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist Yapı Kredi bomontiada’da

Takip Et

Yapı Kredi bomontiada’nın The Populist ile birlikte düzenlediği Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, 6 – 8 Ekim tarihleri arasında konserler, tadım atölyeleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Davetlileri 6 Ekim Cuma günü eğlenceli Fıçı Patlatma seremonisiyle karşılayacak olan Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, saat 19.00’da soul ve rock'n roll müziğin sevilen grubu Soul Stuff ile 22.00’da reggae müziğin başarılı grubu Sattas’ı ağırlayacak.

7 Ekim Cumartesi saat 15.30’da DJ Gülşah Güray’ın seti ile başlayacak olan Oktoberfest İstanbul, saat 17.00’da Sahte Rakı, 20.00’da The Ringo Jets ve 22.00’da Yüksek Sadakat’i, 8 Ekim Pazar günü ise saat 16.30’da Evrencan Gündüz ve Uzaylılar ile 19.30’da Madrigal gruplarını ağırlayacak.