“Okyanusların Mirası” Sualtı Fotoğraf Sergisi Memorial Sanat Galerisi’nde

Sualtı fotoğrafçılığının Türkiye’deki önde gelen isimlerinden Bülent Şelli’nin küratörlüğünde hazırlanan “Okyanusların Mirası” sualtı fotoğraf sergisi, Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Memorial Bahçelievler Hastane Direktörü Fatih Akpınar, İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi fotoğrafçıları ve alanında uzman pek çok hekim katılım gösterdi.

İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi’nin 15. yılına özel olarak düzenlenen bu karma sergi, sualtı ekosisteminin zenginliklerini ve korunması gereken değerlerini yansıtan eserlerden oluşuyor. Alanında uzman bir seçici kurul tarafından belirlenen eserler, Bülent Şelli’nin atölye çalışmalarına katılan öğrencilerinin uzun yıllar boyunca ürettiği fotoğrafları içeriyor.

“Sanatın evrensel gücüyle çevre sorunlarına dikkat çekmeyi ümit ediyoruz"

Sergide, okyanusların karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çekilerek farkındalık yaratmayı hedeflediklerini dile getiren Bülent Şelli, “Sanatın evrensel gücüyle çevre sorunlarına dikkat çekmeyi ümit ediyoruz. Sualtı dünyasının korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir gezegen bırakmak adına hepimizin ortak sorumluluğudur,” dedi.

Sualtı fotoğrafçılığının değerli ismi Bülent Şelli’nin liderlik ettiği bu sergi, ziyaretçilerine yalnızca sanatsal bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğaya ve çevreye olan sorumlulukları yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Sergi, 27 Mart 2025 tarihine kadar Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde ziyaretçileri ağırlayacak.