Opera sanatçısı Prof. Dr. Mesut İktu hayatını kaybetti

Sanatçının vefatına ilişkin, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kurumun eski müdürü ve sanat yönetmeni İktu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İktu, 31 Mayıs 1947'de doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu'nda eğitimlerini tamamladıktan sonra 1973 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesine katıldı.

Türkiye'de sahnelenen ilk "Don Giovanni" prodüksiyonunda başrolü üstlenmesiyle tanınan İktu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde farklı dönemlerde genel müdürlük ve sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Akademik çalışmalarını da sürdüren İktu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders verdi.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün kurucuları arasında da yer alan İktu'ya, 2025 yılında 53. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilmişti.