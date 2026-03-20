Orhan Gencebay taburcu edildi
Yüksek ateş sebebiyle hastaneye başvuran sanatçı Orhan Gencebay taburcu edildi.
Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı. Gencebay'ın tedavisi tamamlandı.
Usta sanatçı, eşi Sevim Emre ile birlikte aracına binerek hastaneden ayrıldı.