Orhan Holding’in fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ (BURSA) - Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından altın plaketle onurlandırılan ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üç yıldız sahibi olan Orhan Holding 20. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Fotoğraf sanatı ve fotoğrafçılığın gelişimi adına 26 yıldır düzenlenen ve 20 yıldır uluslararası statü kazanan yarışmaya bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinden 8 binin üzerinde fotoğraf sanatçısı katıldı.

Bu yıl “Birlikte İleriye” temasıyla düzenlenen Orhan Holding 20. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Renkli, Siyah-Beyaz ve Deneysel olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirildi. Almanya’dan Hindistan’a, Şili’den Vietnam’a, Myanmar’dan Yunanistan’a, Azerbaycan’dan Macaristan’a 47 ülkeden 1.347 fotoğraf sanatçısı, toplamda 4.767 eserle yarışmaya katıldı. Eserlerden 60’ı ödüllendirilmeye ve sergilenmeye layık bulundu.

Törene ayrıca Bangladeş Büyükelçisi Amanul HAQ, Rusya Başkonsolos Andrey BURAVOV, İtalya Fahri Konsolosu Oya İZMİRLİ, İran Kültür Ataşesi Hasan DİBDAN, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan ÖZEL ile kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende fotoğraf sanatına verdiği destek ve katkılar için verilen ödül TFSF Yönetim Kurulu tarafından Necla Orhan’a takdim edildi.

Ödül kazanan fotoğraflar; 7-13 Aralık tarihlerinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 14 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihlerinde Ninecim Sanatevi’nde fotoğrafseverlerin beğenisine sunulacak.