Orhan Pamuk’un "Masumiyet Müzesi" dizi oluyor: Yayın tarihi belli oldu

Orhan Pamuk’un, modern bir klasik olarak kabul edilen ve 1970'lerin İstanbul'unda geçen karmaşık bir aşk hikayesini konu alan romanından uyarlanan dizi, 13 Şubat'ta, 9 bölümlük bir dizi olarak Netflix’te yayınlanacak.

Dizide, oyuncu Selahattin Paşalı, aşkı tutku ve takıntıya dönüşen Kemal karakteriyle başrolde yer alacak.

Yönetmenliğini Zeynep Günay’ın üstlendiği, senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınan dizi; İstanbul’un değişen yüzünü, bireyin iç dünyasındaki kırılmaları ve aşkın zamanla kurduğu tuhaf, yıpratıcı ilişkiyi, sakin ama derin bir anlatıyla ekrana taşımayı hedefliyor.

Masumiyet, kayıp, sınıfsal ayrımlar

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşırken; oyuncu kadrosunda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta isimler yer alıyor.

Dizi, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun arasında yaşanan, zamanla takıntıya dönüşen bu aşk üzerinden; masumiyet, kayıp ve sınıfsal ayrımlar üzerine sorular sormayı sürdürüyor.