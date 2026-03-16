Oscar ödüllerini kazananlar belli oldu: 'Sinners' ve 'One Battle After Another' yarışı geceye damga vurdu

Sinemanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

98. Oscar Ödülleri’ne 16 dalda aday olan 'Sinners' ile 14 dalda aday gösterilen One Battle After Another arasındaki yarış damga vurdu.

Gecenin en çok ödül kazanan filmi ise En İyi Film dahil 6 dalda ödül alan 'One Battle After Another' oldu.

Oscar töreni her yıl olduğu gibi ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre’da düzenlendi.

Gecenin sunuculuğunu ise ikinci kez oyuncu ve komedyen Conan O’Brien üstlendi.

Paul Thomas Anderson imzalı 'One Battle After Another'; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Uyarlama Senaryo, bu yıl ilk kez verilen En İyi Casting ve Sean Penn’in kazandığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dahil olmak üzere toplam 6 ödülle geceye damga vurdu.

Törene katılmayan Sean Penn’in ödülünü sunan Kieran Culkin, “Sean Penn bu gece burada olamadı, ya da olmak istemedi” sözleriyle salonda gülüşmelere neden oldu.

16 adaylıkla gecenin en çok adaylık alan filmi olan 'Sinners' ise En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi ve Michael B. Jordan’ın kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Hamnet filmindeki performansıyla ödül sezonu boyunca öne çıkan Jessie Buckley’ye verildi.

'Frankenstein', En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Makyaj/Styling gibi teknik ve yaratıcı kategorilerde ödül kazandı.

Oscar tarihinde ödül alan ilk K-pop şarkısı

Gecenin dikkat çeken anlarından biri de müzik kategorisinde yaşandı. K-Pop Demon Hunters filminde yer alan “Golden” adlı parça En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazanarak Oscar tarihinde ödül alan ilk K-pop şarkısı oldu. Aynı yapım En İyi Animasyon ödülünü de kazandı.

Sunucudan yapay zeka göndermesi

Törenin sunuculuğunu üstlenen komedyen Conan O’Brien, açılış monoloğunda yapay zekânın hızla yayılmasına değinerek “Belki de Oscar törenini sunan son insan ben olurum” sözleriyle geceye esprili bir giriş yaptı.

O'Brien'dan Epstein vurgusu

O’Brien, konuşmasının bir bölümünde adaylık istatistiklerine değinirken tartışmalı bir göndermede de bulundu. 2012’den bu yana En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde İngiliz aday bulunmadığını hatırlatan O’Brien, “İngiltere temsilcisi buna ‘Biz en azından kendi pedofililerimizi tutukluyoruz’ diye yanıt verdi” diyerek Jeffrey Epstein belgelerinin ardından Britanya’da gündeme gelen üst düzey gözaltılara gönderme yaptı.

Sunucu, gecede Timothée Chalamet’yi de hedef alan bir şaka yaptı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığını hatırlatan O’Brien, Chalamet’nin kısa süre önce izleyicilerin artık bale ve opera gibi sanatlara ilgi göstermediğine dair açıklamalarını anımsatarak, “Bale ve opera topluluklarından gelebilecek olası saldırılara karşı ekstra önlem alındığını duydum” sözleriyle salonda gülüşmelere neden oldu.

İşte ödülleri kazananların listesi:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan/Weapons

En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls

En İyi Kostüm Tasarım: Frankenstein

En İyi Makyaj/Styling: Frankenstein

En İyi Casting: One Battle After Another

En İyi Kısa Film: The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another/Paul Thomas Anderson

En İyi Özgün Senaryo: Sinners/Ryan Coogler

En İyi Yapım Tasarımı: Frankenstein

En İyi Görsel Efekt: Avatar Fire&Ash

En İyi Kısa Belgesel: All The Empty Rooms

En iyi Belgesel: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Orijinal Film Müziği: Sinners

En iyi Ses: F1

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Orijinal Şarkı: Golden/Kpop Demon Hunters

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson/One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yabancı Film: Sentimental Value