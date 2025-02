Oscar ödüllü efsane oyuncu Gene Hackman ve eşinin ölümü şüpheli bulundu

Sanfa Fe'deki evinde eşi Betsy Arakawa ile birlikte cansız bedenleri bulunan Gene Hackman'ın ölümü araştırılıyor. Bir şerif yardımcısı, ölüm nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak durumun "Bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli olduğu düşünülüyor" dedi

Verilen bilgilerde, Hackman ve Arakawa'nın cesetlerinin ilk olarak evlerinde bakım işçileri tarafından bulunduğu belirtildi. Bir yetkili, Arakawa'nın banyoda yerde yatarken, başının yakınında bir ısıtıcı ve yakındaki bir tezgahın üzerinde açık bir reçeteli ilaç şişesiyle bulunduğunu söyledi.

Hackman'ın cesedi mutfağa yakın başka bir odada yerde bulundu. Yetkili, "Erkek bireyin aniden düştüğünden şüphelenildiğini" belirtti. Yetkili, hem Hackman'ın hem de Arakawa'nın birkaç gün önce ölmüş gibi göründüğünü söyledi. Evin diğer kısımlarında iki sağlıklı köpek daha bulundu. Ön kapı açıktı ve kilitlenmemişti ve zorla girildiğine veya hırsızlık yapıldığına dair hiçbir işaret yoktu.

İlk incelemede karbon monoksit veya doğal gaz kaçağına dair herhangi bir belirtiye rastlanmadığı belirtildi. Çiftin ölüm nedenin otopsi sonrası netleşecek.

Ne olmuştu?

"The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums" gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, 1991'den beri evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Daily Mail'in haberine göre, köpeğin ölümü yaşanan bu trajik hadisede anahtar rolü oynayabilir.

Gene Hackman kimdir?

“The French Connection”, “Bonnie and Clyde” ve “The Royal Tenenbaums” gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Gene Hackman, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Birçok ödülün yanı sıra iki kez de Oscar kazanan Gene Hackman'ın 30 yıl evli kaldığı ilk eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu bulunuyor.

Oyuncu, Oscar ödüllerinin yanı sıra iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Screen Actors Guild Ödülü de kazandı.

Hackman, 1970'ler ve 1980'lerde Christopher Reeve'in başrol oynadığı Superman filmlerinde Lex Luthor da dahil olmak üzere toplamda 100'den fazla rol oynadı. Hackman, Al Pacino, Gene Wilder, Warren Beatty ve Diane Keaton dahil olmak üzere birçok Hollywood yıldızıyla aynı filmde rol aldı.

Oyuncu, Francis Ford Coppola'nın The Conversation ve Wes Anderson imzalı The Royal Tenenbaums filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı. Oyuncu son olarak 2004 yılında Welcome to Mooseport filminde "Monroe Cole" rolüne hayat verdi ve ardından New Mexico'da daha sakin bir hayat için Hollywood'dan ayrıldı.

Hep oyuncu olmak istemiş

Daha önce verdiği bir röportajda Hackman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanırım 10 yaşlarındayken, hatta belki daha gençken oyuncu olmak istiyordum. İzlediğim ilk filmler ve James Cagney, Errol Flynn gibi hayran olduğum aktörlerin anıları... Oyuncuları gördüğümde, bunu yapabileceğimi hissettim. Ama bir işim olmadan önce yaklaşık sekiz yıl New York'ta kaldım. Kadın ayakkabıları sattım, deri mobilyaları cilaladım, kamyon sürdüm. Bence içinizde varsa ve bunu yeterince istiyorsanız yapabilirsiniz."

Hollywood'u neden bıraktı?

2008 yılında Reuters'a konuşan usta aktör, artık oyunculuk yapmayacağını açıklamıştı. "Son birkaç yıldır harika bir rol çıkarsa diye bunu söylememem gerektiği söylendi ama artık oyunculuk yapmak istemiyorum" diyen Hackman roman yazma tutkusuna yöneldiğini açıkladı.

Oyuncu "Ben bir yıldız olmak için değil, bir aktör olmak için eğitildim. Şöhret, ajanlar, avukatlar ve basınla uğraşmak için değil, rol oynamak için eğitildim" demişti.