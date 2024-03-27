Oscar sahibi Cillian Murphy'nin sıradaki projesi belli oldu

Cillian Murphy, Oppenheimer'daki performansının ardından yeni bir tarihi dramada rol alıyor. Ünlü aktör, Universal'ın Blood Runs Coal adlı filmi için kamera karşısına geçecek ve aynı zamanda yapımcılığını üstlenecek.

Mark Bradley'nin kitabından uyarlanacak olan Blood Runs Coal, 1960'ların Pennsylvania'daki kömür madenlerinde geçiyor. Film, bir Amerikan işçi sendikası lideri olan Tony Boyle'un, rakibi Jock Yablonski ve ailesine yönelik planladığı suikastın ardından, öldürülen rakibin avukat olan oğlunun onu alt etme çabalarını konu alıyor. Murphy, babasının katillerini adalete teslim etmek için uzun soluklu bir mücadele veren Chip Yablonski karakterini canlandıracak.

Cillian Murphy'nin bu yeni rolü, onun Oppenheimer filmindeki olağanüstü performansının ardından geldi. Murphy, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ı canlandırarak En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu, Murphy'nin Oppenheimer'dan sonra aldığı ilk rol olacak.