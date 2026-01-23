Oscar tarihinde rekor: "Sinners" 16 farklı dalda aday gösterildi

Hollywood’un en prestijli gecesi olan Akademi Ödülleri’nin 2026 yılı adayları belli oldu.

Ryan Coogler’ın yönettiği ve başrolünde Michael B. Jordan’ın yer aldığı "Sinners", tam 16 kategoride aday gösterildi.

Film; 1950 yapımı "All About Eve", 1997 yapımı "Titanic" ve 2016 yapımı "La La Land"in paylaştığı 14 adaylık rekorunu geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Safdie Kardeşler'in yönettiği ve Timothée Chalamet’nin masa tenisi efsanesi Marty Reisman’ı canlandırdığı "Marty Supreme" 9 adaylıkla, Chloé Zhao’nun Shakespeare’in oğlunun ölümünü konu alan dramı "Hamnet" ise 8 adaylıkla listenin üst sıralarında yer alıyor.

"Sinners" hangi dallarda aday gösterildi?

"Sinners", En İyi Film ve En İyi Yönetmen gibi ana dalların yanı sıra teknik kategorilerin neredeyse tamamında (Görüntü Yönetimi, Kurgu, Ses, Görsel Efekt, Kostüm Tasarımı vb.) adaylık kazandı.

Ayrıca Akademi’nin bu yıl ilk kez yürürlüğe koyduğu "En İyi Cast" (En İyi Oyuncu Seçimi) kategorisinde de ilk adaylardan biri olma onuruna erişti.

Kostüm tasarımcısı Ruth E. Carter, bu adaylığıyla en çok aday gösterilen siyah kadın olurken; görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, bu dalda adaylık kazanan dördüncü kadın olarak sektördeki cam tavanı zorlamaya devam ediyor.

Tören mart ayında gerçekleşecek

98. Akademi Ödülleri töreni, 15 Mart 2026 Pazar gecesi Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Conan O'Brien üstlenecek.