Oscar’lı oyuncudan yapay zeka yorumu: İnsanlık ayıbı!

Sean Penn, 19 Mayıs Cuma günü Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir basın toplantısında Hollywood yazarlarının süregelen greviyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Milk'in 62 yaşındaki yıldızı, yeni filmi Black Flies'ın (Kara Sinekler) tanıtımı için Fransız Rivierası'ndaki etkinliğe katıldı.

Basına konuşan Penn, "Sektör çok ama çok uzun süredir yazarları, oyuncuları ve yönetmenleri altüst ediyor" dedi.

ABD'li aktör, bazı grupların öne sürdüğü gibi yakında Hollywood senaryolarının yazımında yapay zeka kullanılabileceği fikrini kınadı.

Penn "Yazarlar birliğini sonuna kadar destekliyorum" dedi.

“Yapay zeka kullanımı da dahil ortaya atılan pek çok yeni kavram var. Ve (stüdyoların) bu konudaki ısrarı bana insanlık ayıbı gibi geliyor.”

"She's So Lovely" filmiyle 1997 yılında Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu "Sektör genelinde pek çok yazar ve kişi için şu anda çalışamamak çok zor. Sanırım sektör kendi iç muhasebesini yapacak ve hangi tarafın daha güçlü kaldığını görecek" dedi.

Oyuncular da greve gidiyor

Hollywood'da Senaristler Birliği'nin (WGA) grevi ile başlayan hareketlilik kolay kolay durulacak gibi görünmüyor. Şimdi de 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği'nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu, greve gidilmesi konusunda bir yetki oylaması yaptı ve sonuçta grev kararı oy birliği ile sendika yetkililerine verildi.

Bu durumda yapımcılarla, stüdyolarla ve yayıncılarla yapılacak görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Oyuncular Birliği'nin yöneticileri iş durdurma çağrısı yapabilecek. Bu hareketin, işverenlerle müzakerelere girerken el güçlendirmek için bir taktik olduğu düşünülüyor. Oylama, 7 Haziran'da başlaması planlanan müzakereler öncesinde 5 Haziran'da sona erecek.