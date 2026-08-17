Osmanlı hanedanına ait 150 eser açık artırmada satıldı

Müzayedede Osmanlı hanedanına ait kişisel eşyaların yanı sıra saray için üretilmiş gümüş ve porselen takımlar, ibrikler, mücevher kutuları, cep saatleri, silahlar, kılıçlar ve madalyonlar yer aldı.

Sultan II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi’ye ait Odiot imzalı gümüş altı parçalık takım, 130 bin dolara (6.2 milyon TL) alıcı buldu. 1891’de Yıldız Sarayı’ndaki sünnet töreni dolayısıyla şehzadeye “Pîşkeş-i Sûr-ı Hıtân” olarak takdim edilen takım çaydanlık, kahvedan, demlik, sütlük, şekerlik ve tepsiden oluşuyor.

İkinci sırada ise Veliaht Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’ye ait murassa altın cep saati yer aldı. Sultan Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin Efendi için özel olarak hazırlanan 18 ayar altın kasalı, elmaslarla bezeli saatin kadranında Osmanlıca rakamlar, üzerinde ise şehzadenin müsenna monogramı bulunan saat 37 bin 500 dolara (1.8 milyon TL) alıcı buldu.

18. yüzyıl sonuna tarihlenen tombak leğen-ibrik takımı 30 bin dolara (1.4 milyon TL) satılırken Sultan Abdülmecid dönemine ait murassa ve mineli çift sahleplik 25 bin dolara (1.2 milyon TL); Sultan II. Abdülhamid tuğralı gümüş emperyal mücevher kutusu 20 bin dolara (957 bin TL) alıcı buldu. Osmanlı Rokokosu üslubundaki gümüş ve mine işçiliğiyle dikkat çeken saray işi macunluk 19 bin dolara (909 bin TL), yine Sultan II. Abdülhamid tuğralı gümüş leğen-ibrik takımı ise 16 bin dolara (766 bin TL) satıldı.

Atatürk imzalı eserlerin satışı durduruldu

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, müzayedenin dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise üç tarihî belgenin satıştan çıkarılması oldu. Atatürk’ün el yazılı değerlendirmesi ve ıslak imzasını taşıyan 1922 tarihli “Müracaat” zarfı ile 1926 tarihli, Atatürk’ün 25 “Muvafıktır” şerhi ve sekiz ıslak imzasını taşıyan “Tercüme-i Hâl” evrakı ve Sultan III. Ahmed’in Hicri 1121 tarihli hatt-ı hümayununu taşıyan ferman, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında devletin rüçhan hakkının kullanılmasıyla müzayededen çekildi.