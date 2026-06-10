Otomotivden baleye desteğe uzanan değer odaklı yolculuk

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye’de kamuoyunun en iyi bildiği enişte–kayınbirader ortaklığı ile kurulan şirket Enka’dır. Gelecek yıl 70’inci yaşını kutlayacak olan Enka’nın temelleri 1957 yılında Sadi Gülçelik ile kayınbiraderi Şarık Tara tarafından atıldı. İTÜ mezunu iki genç mühendisin ideallerini sermaye yaparak kurdukları Enka adı, “enişte” ve “kayınbirader” kelimelerinin ilk iki harflerinin birleştirilmesinden yaratıldı.

Her iki isim de Türkiye için çok büyük değerdi. Şirketlerini uyum içerisinde büyüttüler. Gençliğinde sporcu kimliğiyle öne çıkan, Türk Millî Basketbol Takımı’nın kaptanı olarak 1952’deki Helsinki Olimpiyatları’nda sporcu kafilemizin bayrağını taşıyan Sadi Gülçelik, ne yazık ki Suudi Arabistan’da bir uçak kazasında 1980 yılında yaşama veda etti.

Hem ailesi hem de en yakın dostu ve ortağı Şarık Tara, anısına Taksim’deki Gezi Parkı’nı düzenlemek, soyadından da alınan ilhamla güllerle donatarak bir saygı parkına çevirmek istedilerse de dönemin koşullarından da kaynaklı olsa gerek, başarılı olamadılar.

Her iki aile de Sadi Gülçelik'in ismini yaşatmak için düşündükleri projelerine yönelik aradıkları araziyi Sarıyer sınırlarındaki İstinye’de buldular. Enka’nın bugünkü tesislerinin yer aldığı araziyi satın aldılar.

Kurdukları vakıf kanalıyla Sadi Gülçelik’in sporcu kimliğine ithafen önce Enka Sadi Gülçelik Spor Tesisleri devreye alındı, sonra eğitim kurumları geldi. Günümüzde de hem sportif faaliyetlerin düzenlenip eğitimlerin verildiği Sadi Gülçelik Spor Sitesi’nde, Enka Okulları’nın yanı sıra Türkiye’nin en gözde sanatsal etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Enka Sanat, yaz ve kış dönemi etkinliklerinin yanı sıra burslarıyla da binlerce sanatseverin ve gencin yolunu aydınlatıyor.

Enka’nın iş, sanat, eğitim ve sporda değer yaratma yolculuğunun hep aydınlık yollarda ilerlemesini diliyor, sizleri bir başka enişte–kayınbirader ortaklığıyla kurulan şirkete götürmek istiyorum.

Mersin merkezli Koluman Holding, kamuoyunda ne kadar öne çıktıysa, kurucularla birlikte sanırım yazılı olmayan bir kural olarak kabul gören şekliyle, şirketin temsilcileri de kendilerini geri planda tuttular. Koluman daha çok ekonomiye katkıları, faaliyete geçirdiği tesisleri, Ar-Ge ve inovasyonla geliştirdiği yenilikleri ile tanındı, takip edildi.

Bugün otomotiv, üretim, teknoloji ve savunma sanayiinde Türkiye’nin en güçlü gruplarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren Koluman, Enka’dan hemen sekiz yıl sonra yine bir enişte–kayınbirader ortaklığıyla kuruldu. Geçen yıl 60’ıncı yıllarını kutlayan Koluman’ın temel harcı, 1965 yılında Türkay Saltık ve kayınbiraderi Mustafa Koluman tarafından atıldı.

Mümessillik ve ithalata dayalı işlerin omurgasını, Alman devi Mercedes-Benz’in Türkiye’deki en büyük bayi yapılanmalarından biri kimliği oluşturdu. Alman dev ile yıllara dayalı yürütülen örnek iş ilişkileri, 1984’te Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kuruluşuna öncülük etti. Koluman Holding bugün Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Otomotiv’in hissedarı olarak yoluna devam ederken, Türkiye’de ve yurt dışında 20 lokasyonda varlık gösteren bir yapıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kaan Saltık, grubun web sitesinde, “Bugünümüz, 60 yıllık emeğin, dayanışmanın ve adanmışlığın ürünüdür. Çalışanlarımızın tutkusu, iş ortaklarımızın güveni, müşterilerimizin sadakati ve hissedarlarımızın inancı sayesinde Koluman Holding’i Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri hâline getirdik. Bu başarı yalnızca ekonomik tablolarla değil, paydaşlarımızla kurduğumuz güven ilişkileri ve topluma kattığımız değerle ölçülmektedir” diyor.

Saltık’ın başarı tanımında, topluma katılan değerin de bir ölçüt olduğu gerçeği var. Koluman, topluma kattığı değerler arasına sanatı, sanatın da en köklü dallarından biri olan baleyi aldı. Grup, Tan Sağtürk’ün genel müdürlüğü döneminde kurulan iyi diyaloglar neticesinde İstanbul Uluslararası Bale Yarışması’nın ana sponsorluğunu üstlendi.

Koluman Holding’in destekçisi olduğu 2024 yılındaki yarışmada bir Türk genci, balenin ekol ülkelerinden gelen yarışmacıları geride bırakarak birinci oldu. Bartucan Şimşir’in iki yıllık eğitim destekçiliğini de Koluman Grubu’nun üstlendiğini belirtelim.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Koluman Holding sponsorluğunda geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, yine dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Yine hafızalarda yer eden bir organizasyon oldu.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kaan Saltık yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok zor şartlar altında bile sanata verdiği önem ve Türk balesinin temellerinin atılmasında gösterdiği o vizyon, en büyük ilham kaynağımız. Bir ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesindeki yeri sadece sanayisiyle, üretimiyle, ticaretiyle değil; aynı zamanda sanatıyla, sporuyla ve kültür seviyesiyle olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu süreç Koluman için sadece bir sponsorluk projesi olmadı. Bu süreç yönetimimizden fabrikadaki çalışanımıza kadar tüm ekibimizin baleyle tanıştığı, her sene daha da büyüyen ortak bir yolculuğa dönüştü” ifadelerini dile getirdi.