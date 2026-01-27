  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Oyuncu Ali Tutal beyin kanaması geçirdi: Entübe edildi
Takip Et

Oyuncu Ali Tutal beyin kanaması geçirdi: Entübe edildi

Oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alındı. Entübe edilen sanatçının durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Oyuncu Ali Tutal beyin kanaması geçirdi: Entübe edildi
Takip Et

 

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi geçiren oyuncu Ali Tutal'ın evinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre; Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Entübe edilen sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.