Oyuncu Ali Tutal beyin kanaması geçirdi: Entübe edildi
Oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alındı. Entübe edilen sanatçının durumu ciddiyetini koruyor.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi geçiren oyuncu Ali Tutal'ın evinde beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Habertürk'ün haberine göre; Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Entübe edilen sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.
Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.