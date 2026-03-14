Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu’dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Canberk Uçucu kimdir?

“Kuzenlerim” dizisinde canlandırdığı “Feridun” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uçucu, tiyatro ve seslendirme kariyerini uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde sürdürdü. Ayrıca bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görevini sürdürürken, çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı.

Canberk Uçucu, 79 yaşında vefat eden usta aktör Ergun Uçucu’nun oğluydu.