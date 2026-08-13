Oyuncu Eftal Gülbudak hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu ve koreograf Eftal Gülbudak yaşamını yitirdi.

İBB Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Oyuncu Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eftal Gülbudak kimdir?

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden 1982 yılında mezun olan Eftal Gülbudak; oyuncu, koreograf, yönetmen ve oyun yazarı kimlikleriyle Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek verdi.

Şehir Tiyatroları bünyesinde "Lüküs Hayat", "Evita", "Çalıkuşu", "Tartuffe", "Memleketimden İnsan Manzaraları" ve "Resimli Osmanlı Tarihi" başta olmak üzere onlarca oyunda oyuncu ve koreograf olarak görev alan Gülbudak, kurum dışında da çok sayıda bağımsız tiyatro ve sokak tiyatrosu projesine imza attı.

Koreografi, sahne tasarımı ve oyun yazarlığının yanı sıra "Düşler Sirki Başlıyoooor!", "Lay Lay Lom" ve "Doğ Güneşim Doğ" gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen tecrübeli sanatçı; "Gecenin Öteki Yüzü", "Bir Tren Yolculuğu" ve "Tatlı Betüş" gibi yapımlarla televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı.