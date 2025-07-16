Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti. Hastalığı daha önce atlatan Törün’ün kanseri yeniden nüksetmiş ve karaciğerine sıçramıştı.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde “Şeref” karakterini canlandıran oyuncunun durumu son dönemde ağırlaştı. Yakınları, Törün’ün isteği üzerine onu Akçay’a götürmüştü.

Emre Törün kimdir?

1 Mart 1972, İstanbul doğumlu. 1996’da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı.

Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

İkinci Bahar / Oyuncu - 2018

Karmakarışık / Oyuncu / Yönetmen - 2011

Komik Para / Oyuncu

Sherlock Holmes / Oyuncu





Rol Aldığı Film ve Diziler:

Bir Zamanlar Kıbrıs (Makarios, TV Dizisi 2021)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İstihbaratçı Nevzat Çankırılı, TV Dizisi 2015-2017)

On Yılda Bir: İnşaat 2 (Mafya, Sinema Filmi 2014)

Kod Adı Reaksiyon (Savcı, TV Dizisi 2014)

Güneşi Beklerken (Mehmet Varol, TV Dizisi 2013)

Bulutların Ötesi (Nusret, TV Dizisi 2012)

120 (Keri, Sinema Filmi 2007)

Doktorlar (TV Dizisi Savcı, 2006)

Beşinci Boyut (Murat/Mesut, TV Dizisi 2005)

Zor Adam (TV Filmi 2004)

Halk Düşmanı (Alper, TV Filmi 2004)

Büyük Umutlar (Cevat, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)

Umutların Ötesi (TV Dizisi 2003)

Hayat A.Ş. (TV Dizisi 2003)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi 2002)

Koçum Benim (TV Dizisi 2002)

Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi 2000)

Şeytanın Gözyaşları (Tolga, TV Dizisi 1998)

Kara Melek (4 Sezon TV Dizisi 1996-1999)