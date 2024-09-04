Oyuncu Umut Avcı yaşamını yitirdi

Oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut."

"Çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim"

Oyuncu Levent Can, Umut Can ile yıllar önce bir tiyatro oyununda oynadığını ifade ederek üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti; "Çok üzüldüğüm bir haber bu... Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim."

Edirne'de defnedilecek

Umut Avcı, bugün Edirne Eski Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Yer aldığı yapımlar

Bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Avcı, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Umut Avcı; “Hep Yek”, “VerKaç”, “Ailece Şaşkınız”, “Bir Zamanlar Kıbrıs” ve “Kıbrıs Zafere Doğru” isimli filmlerin yanı sıra “Esaretin Bedeli”, “Takım Çantası”, “Gugukkuşu”, “Orjinak Kopya” gibi bir çok önemli tiyatro oyunlarında da yer almıştı.