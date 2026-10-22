Özyeğin Filarmoni, Fazıl Say’ın sanat yönetmenliğinde kuruluyor

Fiba Grubu, 40. yılını kutlamaya hazırlanırken, Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin’in vizyonu ve kültür sanatın toplumsal değer yaratma gücünü destekleme yaklaşımıyla Özyeğin Filarmoni’yi hayata geçiriyor. Özyeğin ailesinin sosyal yatırım mirasını kültür sanat alanına taşıyan Özyeğin Filarmoni, orkestranın yanı sıra sanatsal eğitim ve gelişimi destekleyen programları ile uluslararası nitelikte bütüncül bir kültür sanat platformu olarak konumlanıyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Özyeğin Filarmoni, klasik müziğin herkes için erişilebilir olmasını, klasik müziğin evrensel dilinden ve zengin tarihinden beslenerek kültür sanatın toplumsal değer yaratma gücünü büyüten kalıcı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Bir konser serisinin ötesine geçen özgün bir orkestra ve program yaratma vizyonunu benimseyen Özyeğin Filarmoni; dünya standartlarında performansları farklı dinleyicilerle buluşturan, yükselen genç profesyonel müzisyenlerin gelişimine alan açan, ustalarla yeni kuşak sanatçıları aynı sahnede buluşturan ve özellikle gençlerin klasik müzikle bağ kurabilmesi için yeni fırsatlar yaratan ve umut veren kapsamlı bir kültür girişimi olarak yola çıkıyor. Bu vizyonun sahnedeki güçlü ifadesi Özyeğin Filarmoni Orkestrası ise, dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen sanatçıları, orkestra şeflerini ve solistleri bir araya getiriyor. Orkestra, 9 Kasım 2026 tarihinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek lansman konserinde dünyaca ünlü şef Tianyi Lu’nun yönetiminde ve Fazıl Say’ın solistliğinde ilk kez dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.