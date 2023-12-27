Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun ölü bulundu: İntihar ihtimali araştırılıyor

2020 yılında Oscar ödülü kazanan Parazit filmindeki rolüyle geniş çapta tanınan Güney Koreli oyuncu Lee Sun-kyun'un aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Güney Kore'nin haber ajansı Jonhap, park halindeki bir araçta cansız bedeni bulunan Lee Sun-kyun'un ölümünün şüpheli olduğunu, intihar etmiş olabileceğini yazdı.

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

Soruşturma yürütülüyordu

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktardı.

48 yaşındaki Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca konu ile ilişkili ifade verdiği kaydediliyor.

Polisin Lee’nin evinde henüz açıklanmayan bir not bulduğu aktarıldı.

2020'de Oscar kazanmıştı

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parazit (Parasite), daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazanmıştı.