  3. Peaky Blinders filminden ilk fragman yayınlandı
'Peaky Blinders: The Immortal Man'in filminin tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın paylaşımında "Küllerinden doğan bir efsane" denilen film 20 Mart'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Efsanevi suç dizisi Peaky Blinders'ın devam filmi "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam) filminden ilk fragman geldi.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Küllerinden doğan bir efsane. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam 20 Mart'ta sadece Netflix'te" denildi.

Netflix’te 20 Mart’ta gösterime girecek filmde Oppenheimer’daki rolüyle Oscar kazanan Cillian Murphy, iz bırakan Thomas Shelby karakterine yeniden hayat veriyor.

Filmin yönetmen koltuğundaysa dizinin ilk sezonunu yöneten Tom Harper yer alıyor.

