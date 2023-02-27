Pekin'de depremzedeler için konser düzenlendi

Çin'in başkenti Pekin’de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitimine katkı için yardım konseri gerçekleştirildi.

Pekin'in en önemli performans mekanlarından, 500 kişi kapasiteli DDC Sahnesi'nde düzenlenen “Şarkılar Türkiye İçin” konserinde, Türk, Çinli ve diğer ülkelerden müzisyenlerden oluşan üç grup sahne aldı.

Depremzede çocukların eğitimine katkı amacıyla düzenlenen konsere Pekin'de yaşayan Çinliler ve yabancılar yoğun ilgi gösterirken, izleyiciler, felaketin acısını dile getiren, yas ve dayanışma duygularını ifade eden şarkılarla hüzünlendi.

Pekin'de gazetecilik yapan K. Emre Demir ve arkadaşlarının Türk Halk Müziği grubu, konserin açılışında, "depremde yaşamını yitiren ve kurtarılarak insanlara umut olan bebeklerin anısına" “Dandini Dandini Dastana” ninnisini icra etti.

Yurt dışında olduğunuzda acı katlanıyor

Grup, ardından "Maraş'tan Bir Haber Geldi" türküsünü seslendirdi. Türk izleyiciler, "Maraş'tan bir haber geldi/Dediler ki Merik (Meryem) öldü/Keşke Merik Ölmeseydi/Kesileydi elim kolum." sözleriyle duygulandı.

Konserin organizasyonuna öncülük eden Demir, Maraş’tan gelen haberlerle 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, hem ülke içindeki hem de dünyanın dört yanındaki insanların yüreğine ateş düştüğünü, bu yüzden bu şarkıyı programa dahil ettiklerini belirtti.

Dünyanın dört yanında yaşayan Türk vatandaşları gibi deprem haberini duyduklarında büyük şok yaşadıklarını ifade eden Demir, "Yurt dışında olduğunuzda acı katlanıyor çünkü elinizin kolunuzun bağlı kaldığı hissini yaşıyorsunuz. Ben ne yapabilirim, insanlara, kendi halkıma nasıl yardımcı olabilirim diye arayış içine giriyorsunuz." dedi.

Demir, kendisi gibi Pekin'de gazetecilik yapan Cenk Özkömürcü ile bir müzik dinletisi organize etmenin akıllarına geldiğini, hobi olarak müzikle uğraştıklarını, bu sayede şehirdeki pek çok müzisyeni tanıdıklarını, performans yapılabilecek mekanları bildiklerini, buradan yola çıkarak bir yardım konseri düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Müziğe başvurarak yapabilecekleri bireysel katkılardan daha ciddi miktarda bağış toplayabileceklerini düşündüklerini dile getiren Demir, "Dedik ki hem Türkiye’nin yaşadığı bu acıya dair uluslararası farkındalığa, Çin’de yaşadığımız için bu toplumdaki farkındalığa hem de bir yönüyle kültürümüzün tanıtılmasına, sahneye konulmasına katkımız olsun ve bunu bir bağış toplama etkinliğine çevirelim." diye konuştu.

Türk halkının yanında olmak için tereddütsüz geldiler

Konser fikrini diğer müzisyenlere açtıklarında, onların da çok heyecan duyduklarını aktaran Demir, "Hepsi Türkiye’yi daha önce ziyaret etmiş, çok güzel hatıralarla ayrılmışlar. Bu zor zamanda Türk halkının yanında olmak için, hiç tereddütsüz, işlerini güçlerini bırakarak bu akşam buraya geldiler." ifadelerini kullandı.

Konserde ikinci sırada, deneysel folk türünde müzik yapan "Yuehuang" grubu çıktı. Grubun Çinli solistinin çaldığı bağlama, izleyici kitlesi içindeki Türklere tanıdık bir enstrümanın farklı ezgileri seslendirişine tanık olma fırsatı sağladı.

Demir, grubun ilginç hikayesini ve Türkiye ile ilgisini şöyle anlattı:

"Grubun kurucusu ve vokalisti Türkiye’ye seyahat ettiği zaman müzik enstrümanları satılan mağazada bağlamayı görüyor, çok ilgisini çekiyor, Çin’e getiriyor ve burada grubuyla performanslarında kullanıyor. Onlar da bizim için, bu akşam bağlamayla çaldıkları şarkılarını seslendirdiler."

Bağış için satılması amacıyla albümlerini getirdiler

Konserde, son olarak, Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nden, Moğolca rock müzik yapan, kendi geleneksel müziklerini rock formuna uyarlayan, “Tulehur” grubu sahneye çıktı.

Bu grubun da diğeri gibi konser teklifini tereddütsüz kabul ettiğini belirten Demir, "Hatta bir albümlerini CD’ye bastırmışlar, grubun solisti konserden önce geldi, 20 adet CD’yi bize verdi. 'Bunları konser çıkışında satalım ve gelirini de bağışlara katalım.' dedi. Bu dayanışma, gerçekten insanı duygulandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağışlar depremzede çocukların eğitimine aktarılacak

Konserden elde edilecek gelirin, Darüşşafaka Cemiyetinin başlattığı, depremden etkilenen çocuklara eğitim olanağı sunmayı hedefleyen kampanyasına aktarılacağını dile getiren Demir, "Konserden elde edeceğimiz gelir uzun vadeli bir bağışa nasip olsun istedik. Müzik vesilesiyle, sanat vesilesiyle yapılan bu bağışların depremzede çocukların eğitimine gitmesine karar verdik." dedi.

Depremin ilk anından itibaren Türkiye’nin arkasında uluslararası dayanışmanın varlığını hissettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Çin’deki arkadaşlarımızın ilgisi, bize sürekli 'Ne yapabiliriz?' diye sormaları, bize böyle bir konseri organize etme fikri verdi. Böylece Çinli dostlarımıza da yardım etme imkânı sunmuş olduk aslında. Müzik yalnızca bir eğlence aracı değil. İnsanlar acılarını, kederlerini de müzikle ifade ediyorlar. Bu konser, hem içimizdeki biriken acıyı ifade etme aracı hem de bağışa vesile oldu."