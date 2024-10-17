Pera 77: Cazın kalbinde bir yıl, sanatla dolu bir gece
İstanbul’un kültür, tarih ve sanatla buluştuğu Pera’da, The Marmara Pera Oteli bünyesinde yer alan PERA 77, 1. yılını sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinin katılımıyla kutladı. Açıldığı günden bu yana caz sahnesinde güçlü bir yer edinen Pera 77, 1. yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Akbank Caz Festivali gibi prestijli etkinliklere ev sahipliği yaparak caz dünyasındaki konumunu daha da pekiştirdi ve kültürel bir buluşma noktası olarak değerini artırdı.
Pera 77 1. Yıl dönümü etkinliği, The Marmara Group COO’su Ata Eremsoy’un konuşması ile başladı. Ata Eremsoy, Pera 77’nin bir yıllık hikayesini konuklarla paylaştıktan sonra, sahneyi yetenekli müzisyenlere bıraktı. Gecede sahne alan Dilek Sert Erdoğan, Seran Bilgi, Şenay Lambaoğlu, Ayşegül Yeşilnil, Duygu Tarhan ve Tanju Yıldırım performansları ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Değerli müzisyenlerin performansları geceye damgasını vurdu
Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı bu özel gece, Pera 77’nin büyülü atmosferinde ilerleyen saatlere kadar devam etti. Değerli müzisyenlerin performansları ve The Marmara Catering’in özel ikramları, geceye damgasını vurdu. Pera 77, İstanbul’un kalbi Taksim – Pera’da, benzersiz kültürel zenginliklerin bir parçası olarak seçkin caz sanatçılarını ağırlamaya ve İstanbul’un caz sahnesine değerli katkılar sunmaya devam ediyor.