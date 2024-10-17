Pera 77: Cazın kalbinde bir yıl, sanatla dolu bir gece

Pera 77 1. Yıl dönümü etkinliği, The Marmara Group COO’su Ata Eremsoy’un konuşması ile başladı. Ata Eremsoy, Pera 77’nin bir yıllık hikayesini konuklarla paylaştıktan sonra, sahneyi yetenekli müzisyenlere bıraktı. Gecede sahne alan Dilek Sert Erdoğan, Seran Bilgi, Şenay Lambaoğlu, Ayşegül Yeşilnil, Duygu Tarhan ve Tanju Yıldırım performansları ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Değerli müzisyenlerin performansları geceye damgasını vurdu

Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı bu özel gece, Pera 77’nin büyülü atmosferinde ilerleyen saatlere kadar devam etti. Değerli müzisyenlerin performansları ve The Marmara Catering’in özel ikramları, geceye damgasını vurdu. Pera 77, İstanbul’un kalbi Taksim – Pera’da, benzersiz kültürel zenginliklerin bir parçası olarak seçkin caz sanatçılarını ağırlamaya ve İstanbul’un caz sahnesine değerli katkılar sunmaya devam ediyor.