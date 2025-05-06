Pine Bay Hotels & Resorts 9 ülkeden resim sanatçılarını ağırladı

EKONOMİ /AYDIN

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın, Göçtur Turizm bünyesinde restore edilen Eski Tabakhaneler ev sahipliğinde düzenlediği 10. Uluslararası Resim Çalıştayı, Türkiye’nin yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 resim sanatçısının katılımıyla gerçekleştirildi.

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren Mehmet Nuri Göçen Vakfı tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Resim Çalıştayı, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 38 resim sanatçısını ve Türkiye’nin üniversitelerinde görev alan profesörleri bir kez daha Pine Bay Hotels & Resorts Kuşadası’nda bir araya getirdi.

Resim Çalıştayının küratörlüğünü, Emel Atalay, Elçin Ünal ve Umur Türker üstlendiler. Sanatsal çalışmalar, Göçtur girişimiyle restore edilerek Kuşadası’na kazandırılan, beldenin yakın tarihi ve geleneksel taş mimarisini, farklı yeme içme mekanları ve sanatla yaşam alanlarıyla modern hayatın ritmiyle buluşturan Old Town Tanneries’de gerçekleştirildi. Old Town Tanneries, kapanış sergisi ve kokteyli ile, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ödül törenine ve çalıştaya katılan sanatçılara sertifika töreninde de ev sahipliği yaptı.

Çalıştay kapsamında, son 8 yıldır gelenekselleştiği üzere, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir Resim Yarışması da düzenlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ise, beldede yer alan Kirazlı İlkokulu Öğrencileri ile birlikte bir Baskı Çalışması da düzenlendi.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın, sanata ve sanatçıya desteğini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Emel Atalay, “Küratörlüğünü Elçin Ünal ve Umur Türker ile birlik gerçekleştirmekten onur duyduğum ve 10uncu yılını kutladığımız uluslararası resim çalıştayı, Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Fildişi Sahili, Fransa, Hindistan, Polonya, Sırbistan, Singapur ve Suriye gibi farklı ülkelerden tanınmış sanatçıları ve değerli akademisyenleri bir araya getirdi. Göçtur’un desteğini, sanata ve misafirine verdiği değeri bir kez daha hissettik. Çalıştay katılımcılarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve duygusal diyalogları, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha pekiştirmiş oldu” dedi.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın sanata desteğini katlayarak sürdürme azminde olduğunu dile getiren Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, “Göçtur Turizm kurucusu, babam merhum Mehmet Nuri Göçen’in hayat felsefesini ve anısını yaşatan Vakfımız, sanatsal, sosyal, bilimsel, kültürel projelere öncülük etmek ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacı taşıyor. Vakfımız ayrıca, her yıl düzenlenen Seramik ve Resim Çalıştaylarına ve gençlik koşularına ev sahipliği yapıyor. S.A.D.E adı altında birleştirdiğimiz; büyük bir sevgi ve bağlılıkla, kurumsal karakterimizin ve kimliğimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz Sanat, Aile, Doğa ve Eğitim değerlerimizi, çalıştay katılımcılarımıza ve paydaşlarımıza deneyimlettirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Turizmci ve iş insanı vasıflarının yanı sıra eğitime verdiği önemle de hatırlanan Göçtur kurucusu Mehmet Nuri Göçen, yaptırdığı okullar ve verdiği eğitim bursları ile de hatırlanıyor.

10. Resim çalıştayına katılan sanatçılar

Festivale Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Fildişi Sahili, Fransa, Hindistan, Polonya, Sırbistan, Singapur ve Suriye olmak üzere, 9 ülkeden 38 sanatçı katıldı. Festivale katılan Türk sanatçılar Ali Rıza Kanaç, Coşkun Özçakır, Derya Yıldız, Elif Çelebi, Elçin Ünal, Emel Atalay, Ezgi Oyluç Tarhan, Filiz Diker, Gamze Er, Hakan Bayer, Hamdi Eser, Hasan Mutlu, Hatice Aydoğan, Levent Oyluç Tarhan, Mahmut Dündar, Mehmet Akkaya, Melikşah Yıldırım, Menekşe Çam, Mustafa Haykır, Müjgan Özyılmaz, Müşerref Kavuskan, Ömer Çam, Pelin Aktan, Selçuk Oyluç Tarhan, Serhat Diker, Ümit Yiğit, Yıldız Doyran oldu.

Ayrıca, Arnavutluk’tan Helidon Haliti, Fildişi Sahili’nden Ekaze Moise Ane, Fransa’dan Loren Larage, Hindistan’dan Satabdi Hati, Polonya’dan Dariusz Prezwiezlikowski, Eryk Yura, Karol Babicz ve Tomasz Wiktor, Sırbistan’dan Branko Slikar, Singapur’dan Bary Yeow ve Wangelina Ang, Suriye’den Fawaz Arnaout da festivale katıldılar.

10. Resim Çalıştayı asistanları ise, Ahmet Kuzu, Ayzer Karaoğlu, Cansel Polar, Dilek Çakmak, Emre Sert, Faruk Ay, Halenur Cabaroğlu, İbrahim Uysal, İrem Nur Birmo, Mahmut Gazi Gürbüz, Perihan Baba, Seda Kurnaz, Selman Brifkany oldu.