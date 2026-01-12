Pluribus’un yaratıcısı Vince Gilligan yanıtladı: Türkiye detayları dizide yer almaya devam edecek mi?

Efsane dizi Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus dokuz bölümün ardından sezon finali yaptı.

Pluribus'un dikkat çeken başrol oyuncusu Rhea Seehorn da Altın Küre'de Drama (TV) dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Merakla beklenen Pluribus'a yayınlandığı ilk günden büyük rağbet olurken dizideki Türkçe şarkı sürprizi herkesi şaşırttı.

Sanatçı Murat Evgin, Pluribus dizisi için John Lennon'ın Nobody Told Me şarkısını Türkçe seslendirdi ve şarkı dizinin ikinci bölümününün sonundaki jenerikte çaldı.

Murat Evgin'in söylediği Türkçe şarkının ardından, bir Türkçe şarkı daha ortaya çıktı. The Doors grubunun ünlü şarkısını "Gari"' adıyla seslendiren Merve Erdem ve Kit Martin de dizide yer aldı.

Ayrıca dizinin akışına uygun bir şekilde Bora Çolak isminde, İstanbul'da yaşayan, 68 yaşında olan, Türkçe konuşan ve kedileri çok seven bir karakter olduğu da belirtilmişti.

"Türkiye'ye gitmeyi çok isterim, harika bir ülke"

Özetle, Pluribus, hem hikâyesinde hem de müziklerinde ilginç Türkiye göndermeleri içeriyor.

Sinemori, Altın Küre Ödülleri'de dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'a bunun nedenini sordu.

Gilligan, "Türkiye'yi hiç ziyaret etmedim ama orada uzun yıllar yaşamış bir arkadaşım var. Türkiye'ye gitmeyi çok isterim. Harika bir ülke, inanılmaz bir tarihi var. Pluribus'ta da iki Türkçe şarkımız var. Onları seslendiren şarkıcıların harika bir iş çıkardığını düşündük. Gerçekten çok sevdik" dedi.

Gilligan, ikinci sezonda da Bora karakteri gibi farklı bağlantıların olup olmayacağı konusuna dair ise "Belli olmaz. İkinci sezonu oluşturma sürecinin henüz çok başındayız. O yüzden henüz bilmiyoruz. İkinci sezonu hala şekillendiriyoruz ama sınır yok, her şey gayet mümkün" yanıtını verdi.