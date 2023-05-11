  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Kültür-Sanat
  3. Prenses Diana'nın mücevherleri açık artırmada
Takip Et

Prenses Diana'nın mücevherleri açık artırmada

Prenses Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher takımı, açık artırmaya çıkıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Prenses Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher takımı, açık artırmada satılacak.

Diana, bu müceverlerle Haziran 1997'de Londra'da Kuğu Gölü'nün galasına katılmıştı.

New York'ta düzenlenecek açık artırmada kolye ve küpelerin yüksek fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Diana'nın satışa çıkan ilk mücevheri için 5 milyondan 15 milyon dolara kadar alıcı bulunabileceği tahmin ediliyor.

Diana, tasarımına katkı sağladığı mücevher takımını etkinlikten sonra üretici firmaya iade etmişti. Küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle Diana'nın takımı iade ettiği belirtiliyor.

Haftanın vizyon filmleriHaftanın vizyon filmleriKültür - Sanat

 