Prenses Diana'nın mücevherleri açık artırmada
Prenses Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher takımı, açık artırmaya çıkıyor.
Prenses Diana'nın ölmeden önce katıldığı son etkinlikte taktığı mücevher takımı, açık artırmada satılacak.
Diana, bu müceverlerle Haziran 1997'de Londra'da Kuğu Gölü'nün galasına katılmıştı.
New York'ta düzenlenecek açık artırmada kolye ve küpelerin yüksek fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Diana'nın satışa çıkan ilk mücevheri için 5 milyondan 15 milyon dolara kadar alıcı bulunabileceği tahmin ediliyor.
Diana, tasarımına katkı sağladığı mücevher takımını etkinlikten sonra üretici firmaya iade etmişti. Küpelerin tasarımının tam olarak tamamlanmaması nedeniyle Diana'nın takımı iade ettiği belirtiliyor.