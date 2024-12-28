Prof. Dr. M. Sezai Türk’e Türk Kültürü Hizmet Ödülü

Mehmet KAYA

ANKARA – Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla öne çıkan kişileri takdir etmek amacıyla oluşturulan Türk Kültürü Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği’nin ödülleri, bu alanda çalışmış kişilere veriliyor. Aralarında Ankara HBV Öğretim Üyesi Türk’ün de bulunduğu bu alanda çalışmış kişilere ödülleri verildi.

Ankara’daki Dernek Başkanı Arzuman Azaflı’nın evsahipliğindeki törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 2. Karabağ Savaşı Komutanı ve Azerbaycan Ankara Askeri Ateşesi Genaral-Mayor Zaur Zeynalov, TÜRKSOY Azerbayacn Ülke Temsilcisi Sayın Elçin Gafarlı ve Türk Halkbiliminin öncü isimlerinden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun da aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Törende, ödül alanlara belgeleri ve madalyaları takdim edildi.

Öteyandan, Mehmet Sezai Türk, Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği (TABBİR), İç Anadolu Birliği (İÇAN) ve Dünya Muhabirleri Birliği (DJB) Türkiye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yılın Bilim İnsanı" ödülünü de aldı. Alanında önemli çalışmalar yapan 19 bilim insanı ödüllendirildi.