Queen'in müzik kataloğu 1 milyar dolara satılıyor

CNN International, bir kaynağa dayandırdığı haberde Universal Music Group'un, Queen'in müzik kataloğunun hakkını satın almak için Disney Music Group'la görüştüğünü yazdı.

Adı açıklanmayan kaynak, görüşmelerin iyi gittiğini öne sürdü. İddiaya göre Universal Music Group 1 milyar dolardan fazla ödeyebilir.

Ayrıca anlaşmanın bir ay içinde tamamlanabileceği de yazıldı.

Daha önce Bruce Springsteen, Justin Bieber, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Shakira ve Neil Young gibi pek sanatçı eserlerinin bir kısmını ya da tamamını milyonlarca dolara satmıştı.

Örneğin ABD'li müzisyen Springsteen müzik kataloğunun haklarını Aralık 2021'de 500 milyon dolara Sony Music'e devretmişti. Dylan da Aralık 2020'de 600'den fazla şarkısının tüm telif haklarını 300 milyon dolara Universal Music'e vermişti.

Queen anlaşması gerçekleşirse en pahalı müzik hak anlaşması rekoru kırılacak.