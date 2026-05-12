Red Hot Chili Peppers, müzik kataloğunu 300 milyon dolara sattı

Dünyaca ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers, 13 stüdyo albümünü içeren tüm müzik kataloğunu 300 milyon dolara Warner Music Group'a devretti.

Amerikalı ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers, kayıtlı müzik kataloğunun haklarını 300 milyon dolardan fazla bir değere Warner Music Group'a (WMG) sattı.

WMG, kataloğu Bain Capital ile olan ortak girişimleri aracılığıyla satın aldı.

WMG, Bain ile 1,2 milyar dolarlık ortak girişim katalog satın alma aracını ilk olarak geçen temmuz ayında duyurmuş; 7 Mayıs'taki kazanç raporunda ortak girişimin lansmanından bu yana kataloglara 650 milyon dolar harcadığını bildirmişti.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Red Hot Chili Peppers anlaşması da ortak girişimin bildirilen harcamalarının neredeyse yarısını temsil ediyor.

