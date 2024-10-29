Redhouse Kidz, okurlarını Tüyap’ta ödüllü yazarlarla buluşturacak

Türkiye’de çocuk edebiyatının önde gelen yayınevlerinden Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık), 41. İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarına ve ziyaretçilerine iddialı bir etkinlik programı hazırladı.

Çocuklara yönelik yayımlanan eserlerinin sergileneceği Redhouse Kidz-SEV Yayıncılık standında ayrıca yazar ve çizerlerle imza ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecek.

Yanı sıra kitapları 30’dan fazla dile çevrilen dünyaca ünlü İngiliz yazar ve çizer Benji Davies’i fuarda konuk edecek olan Redhouse Kidz, Salon 7’de, 745 No’lu standında okurlarını etkinlik ve kampanyalarla karşılayacak.

Redhouse Kidz-SEV Yayıncılık, 2-10 Kasım tarihleri arasındaki Kitap Fuarı’nda Redhouse Kidz; 7. Salon’daki 745 No’lu standında, okurlarını kitaplarını okumaya doyamadıkları yazarlarla ve çizerlerle imza ve söyleşi etkinliklerinde buluşturacak.

Dünyaca ünlü yazar İstanbul’a geliyor

Fuarın ilk günü 2 Kasım’da ziyaretçiler, önce saat 12:00-13:00 arasında Judith Malika Liberman ile imza etkinliğinde bir araya gelecek. Redhouse Kidz okurları bu yıl Kitap Fuarı’nda, kitaplarını çok sevdikleri yazar-çizer Benji Davies ile tanışma imkânı bulacak. Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen dünyaca ünlü İngiliz yazar ve çizer Benji Davies, fuarın ilk günü, 2 Kasım’da, saat 14:00’ten itibaren hem söyleşi hem de imza etkinliğine katılacak.

Fuarın diğer günlerinde okurla bir araya gelecek çocuk edebiyatının önemli yazar ve çizerleri ise şöyle:

Elif Yemenici ve Tülin Kozikoğlu-Sedat Girgin (3 Kasım Pazar)

Burcu Aktaş ve Aytül Akal (6 Kasım Çarşamba)

Tülin Kozikoğlu (7 Kasım Perşembe)

Şiirsel Taş-Gökçe Akgül ve Özge Bahar Sunar (8 Kasım Cuma)

Banu Kanıbelli-Öykü Akarca ve Gökçe Gökçeer-Uğur Altun (9 Kasım Cumartesi)