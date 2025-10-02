Reha Yolalan ve Mahmut Karayel imzalı “Dalgalardan Döngülere: Krizlerin Anatomisi” kitabı raflarda

Türkiye’de, bankacılık, iş ve akademi dünyasında üst düzey görevlerde bulunarak krizlerin merkezinde yer almış bir isim olan Prof. Dr. Reha Yolalan ve ABD’de yine iş ve finans dünyasında üst düzey görevlerde bulunmuş, akademik çalışmalara imza atıp küresel perspektifi sahadan edinmiş bir uzman olan Dr. Mahmut Karayel, “Dalgalardan Döngülere: Krizlerin Anatomisi” kitabında küresel ve yerel krizlerin perde arkasını inceliyor.

Farklı coğrafyalarda olgunlaşmış iki bakış açısını aynı potada eriten kitap; geçmişten günümüze krizleri mercek altına alarak krizlerin yalnızca yıkım değil aynı zamanda dönüşüm fırsatı olduğunu vurguluyor.

Krizler: Yıkım mı, fırsat mı?

Remzi Kitabevi’nden, Eylül ayında raflara çıkan ve editörlüğünü BloombergHT ekranlarından tanınan Ekonomi ve Finans gazetecisi Hande Demirel’in üstlendiği kitap, ekonomilerin inişli çıkışlı döngülerini yalnızca rakamlar ve tablolar üzerinden değil; sahadaki deneyim, gözlem ve tanıklıklarla anlatıyor. Yazarlar, finansal krizlerin “kaçınılmaz felaketler” olmadığını, doğru yönetildiğinde yeniden yapılanma, dönüşüm ve fırsat penceresi olabileceğini vurguluyor.

1929 Büyük Buhran’dan 2008 Küresel Finans Krizi’ne, Asya ve Latin Amerika borç krizlerinden Türkiye’nin 1982, 1994 ve 2001 kriz ve kriz sonrası yapılandırma deneyimlerine kadar birçok kritik dönemeç, kitapta çarpıcı analizlerle sunuluyor.

Finansın kökenlerinden yapay zekâya uzanan yolculuk

“Dalgalardan Döngülere”, sadece geçmişi değil, bugünün ve yarının risklerini de masaya yatırıyor. Finansın doğuşundan itibaren gelişen araçlar, küreselleşmenin kırılgan dengeleri ve günümüzde hızla öne çıkan yapay zekâ destekli algoritmaların finansal piyasalara etkisi kitapta tartışılan başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

İki farklı perspektif, tek ortak dil

İki farklı perspektifle ortaya konulan krizleri tek bir ortak dille anlatan kitap hakkında Prof. Dr. Reha Yolalan, “Krizler kaçınılmaz ama aynı zamanda yönetilebilir olgular. Tarihten alınacak derslerle geleceğe daha sağlam bakabiliriz” derken; Dr. Mahmut Karayel, “Her kriz, bireyler ve kurumlar için yeni bir sosyal kontrat ihtiyacını hatırlatıyor” sözleriyle kitabın temel mesajını özetliyor.

Finans dünyasında yeni bir başvuru kaynağı

Dalgalardan Döngülere: Krizlerin Anatomisi, akıcı dili, zengin görseller ve kaynakçası ile, iş dünyası liderlerinden finans profesyonellerine, akademisyenlerden genç girişimcilere kadar geniş bir okur kitlesine hitap ediyor. Stratejik kriz yönetimi konusunda iş dünyası liderlerine rehber niteliği taşırken, finans profesyonellerinin ise piyasaların dalgalanmalarını anlamalarına yardımcı oluyor. Akademisyenler ve öğrenciler için teori ile pratiği birleştiren kapsamlı bir kaynak sunarken, genç yöneticiler ve girişimciler ise, kariyer yolculuklarında krizlere karşı nasıl dayanıklılık geliştirebileceklerini öğreniyor.

Kitap yalnızca ekonomi ve finans çevrelerine değil, belirsizliklerle dolu bir dünyada yolunu arayan herkese sesleniyor. Okurunu hem geçmişin dersleriyle buluşturuyor hem de geleceğin olası senaryolarına hazırlıyor.

Yazarlar, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 12:00’dan itibaren, Remzi Kitabevi’nin İstanbul Kanyon AVM’deki mağazasında düzenlenecek olan imza gününde okurlarıyla buluşacak.