Rekortmen dizinin ünlü aktörü soygunda öldürüldü

37 yaşındaki Wactor, Cumartesi sabahı Los Angeles şehir merkezinde hırsızlıkla karşı karşıya kalıp vuruldu. Wactor'un menajeri David Shaul, Variety'ye yaptığı açıklamada aktörün yaşamını yitirdiğini doğruladı.

"Sıkı çalışma, azim ve asla pes etmeyen bir tutum"

Amerikalı oyuncuyla ilgili konuşan Shaul, "Johnny Wactor muhteşem bir insandı" dedi. Shaul, "Sadece kendini işine adamış yetenekli bir aktör değil, aynı zamanda onu tanıyan herkes için gerçek bir ahlak timsaliydi. Sıkı çalışma, azim ve asla pes etmeyen bir tutumun temsilcisiydi. Zorlu bir mesleğin iniş ve çıkışlarında her zaman başını dik tuttu ve olabileceğinin en iyisi için çabalamaya devam etti. Johnny'yle zaman geçirmek bir ayrıcalıktı ve herkes için bunu dileyebilirdik. Kelimenin tam anlamıyla size sırtındaki gömleği verirdi. Birlikte geçirdiğimiz 10 yılı aşkın sürenin ardından kalbimizde sonsuza dek bir boşluk bırakacak" ifadelerini kullandı.

"Sevgi dolu bir genç adam"

Annesi Scarlett Wactor ise TMZ'ye yaptığı açıklamada, Wactor'ın önceki gün Los Angeles'ta öldürüldüğünü doğruladı. İddiaya göre aktör, otomobilindeki katalitik konvertörü çalmaya çalışan üç adamı fark ettiğinde iş arkadaşıyla birlikteydi.

Scarlett Wactor, oğlunun hırsızlığa müdahale etmeye çalışmadığını ancak vurulduğunu ve kaldırıldığı bir hastanede öldüğünü söyledi. Üzgün anne, oğlu Johnny'nin "sevgi dolu bir genç adam" olduğunu ve ölümünün "ailenin kalbinde büyük bir boşluk bıraktığını" belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı, silahlı saldırının sabaha karşı 03:00 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Matthew Arnold'ın yaratıcısı olduğu dizi Siberia'nın yanı sıra USS Indianapolis: Cesur Adamlar (USS Indianapolis: Men of Courage) adlı filmde Nicolas Cage'le birlikte rol alan aktör, en çok General Hospital'daki Brando Corbin karakteriyle tanınıyordu.

Canlandırdığı karakterin 2022'de diziden ayrılmasının ardından Wactor, bunu tam olarak sindiremediğini söylemişti.

Rol arkadaşından duygusal paylaşım

Aktris Sofia Mattsson, ölüm haberinin ardından General Hospital'daki rol arkadaşı Johnny Wactor'ı anan bir paylaşımda bulundu.

Mattsson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABC dizisinden bir dizi fotoğraf ve dokunaklı sözlerle hayatını kaybeden aktöre saygılarını sundu.

"Onu tanıdığım için daha iyi bir insan oldum"

"Kalbim tamamen paramparça" diye söze başlayan İsveç asıllı Amerikalı aktris, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Johnny kesinlikle en iyisiydi. Çok samimi. Çok şefkatli. İnanılmaz derecede çalışkan ve alçakgönüllü. Çok fazla nezaket ve neşe yayan kocaman bir kalbi vardı. Her zaman etrafındaki herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve sevildiğini hissetmesini sağladı. Onun kişiliğine büyük hayranlık duyuyorum ve onu tanıdığım için daha iyi bir insan oldum."