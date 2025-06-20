Rektör Adıgüzel “Ertaş’ı halktan biri olarak anmak istedim”

Eskişehir/Ekonomim

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, büyük usta Neşet Ertaş’ı anlamak ve anmak için özel bir geceye imza attı. “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Gecesi” doğayla iç içe bir atmosfer sunan Anadolu Üniversitesi Anadolu Park’ta gerçekleşti. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Köksal Büyük, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oytun Eren, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Şamil Erkoçak başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve Eskişehirliler katılım gösterdi.

Usta sanatçının eserleri müzik ziyafeti yaşattı

Programda performanslarıyla türkülerin ruhunu yeniden var eden Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Solist Serpil Ayar ve Kırşehirli sanatçı Tolga Ertürk ve ekibi Neşet Ertaş’ın dillere yer etmiş eserlerinden "Nolur Gelin", "Giye Giye Eskitmişsin Alları", "Ahirim Sensin", " Halime Kız", "Bağa Gel Bostana Gel", "Bahçe Duvarından Aştım", "Gine Haber Gelmiş Dostun Elinden", "Kesik Çayır", "Cahildim Dünyanın Rengine Kandım", "Kurusa Fidanın", "Doyulur mu?" gibi türküleri seslendirildi.





Gecenin sürpriz solisti Rektör Adıgüzel oldu



Neşet Ertaş’ın bir halk ozanı olarak taşıdığı kültürel hafıza ile Anadolu’nun sesi ve sözü oluşunun da saygıyla anıldığı konserde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Neşet Ertaş’a ait “Yalan Dünya”, "Bahçe Duvarından Aştım", "Acem Kızı" adlı türküleri seslendirdi. Rektör Adıgüzel’in sürpriz performansı müzikseverler tarafından ilgiyle karşılanarak büyük alkış aldı. Yalnızca türkülerin seslendirilmediği konserde, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu da sahne aldı. Topluluk, danslarıyla hem geçmişin izini sürdü hem de türkülerin ezgisinde ortak bir kültürün sıcaklığını izleyicilerle paylaştı.



Rektör Adıgüzel: “Halkın bütün değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz”



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konser sonrasında şu açıklamalarda bulundu: “Neşet Ertaş ülkemizin büyük bir değeri, Abdal Geleneğinin en önemli temsilcisi. Anadolu Üniversitesi olarak Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi ile birlikte halkın bütün değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Merkezimiz sadece akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden oluşmuyor. Halkımızda Merkezimizin faaliyetlerine katılabiliyor. Halk ve Sanat Müziği gibi toplulukların yanı sıra Halk Dansları Topluluğu ile Merkez yıl içinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Neşet Ertaş’ı anma konserinde Abdal Geleneğinden temsilciler Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi sanatçıları ile birlikte sahnedeydi. Usta sanatçı Neşet Ertaş’ı söylediğim türkülerle bir akademisyen olarak değil halktan biri olarak anmak istedim.”