Ressam Mustafa Delioğlu hayatını kaybetti

Gerçekçi çizim tekniği ve desen ustalığı ile tanınan, "Deli Kazım" ve "Gökhan" gibi popüler çizgi roman karakterlerine hayat veren Mustafa Delioğlu, 79 yaşında vefat etti.

Delioğlu'nun cenazesi, 30 Ağustos'ta Erenköy Sahrayı Cedid Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"Müze kurarak vefa borcumuzu ödemeliyiz"

Çocuk Vakfı kurucusu ve yazar Mustafa Ruhi Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delioğlu'nun kendi yolunu açmış bir sanatçı olduğunu belirterek, "Çocuk edebiyatımızın tarihinde 60 yıllık, yeri doldurulamaz emeği var. Yaklaşık 2 bin 300 çocuk kitabı ve kitap kapağı ile çocuğa adanmış bir geleneğin öncüsüydü. Çocuğa göre resim estetiği anlayışıyla okul öncesi çocuk kitapları yanında şiir, masal, öykü, roman, fantastik, anı, günlük, gülmece, çizgi roman, efsane, mit ve destanları resimleyerek Mustafa Delioğlu ekolünü oluşturdu. Mustafa Delioğlu Resimli Çocuk Kitapları Müzesi kurularak doğmuş ve doğacak çocuklarımızla buluşması için vefa borcumuzu ödemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Delioğlu 'İllüstrasyon tamam da ben resim yapmak istiyorum' derdi"

Yazar Fatih Erdoğan, Delioğlu'nun 40 küsur yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, "50 yıl boyunca ülkemizin en çok çocuk kitabı resimlemiş, bunu yaparken de belirgin bir tarz oluşturmayı başarmış, yeri doldurulması güç bir değer, benzersiz bir sanatçıdır." görüşünü paylaştı.

Delioğlu'nun çocuklara yönelik kitap yayımcılığının, dolayısıyla da çocuk kitabı çizerliğinin 1980'li yılların başından itibaren hareketlenip adeta patlama noktasına ulaştığını kaydeden Erdoğan, bugüne kadar gelen sürecin de ana omurgalarından olduğunu kaydetti.

Erdoğan sözlerini "Kendisi de bu sürecin sonlarına doğru onu da çok mutlu eden çarpıcı bir sanatsal olgunluğa erişmişti. Perşembe buluşmalarımızda sık sık kendi tabiriyle 'İllüstrasyon tamam da ben resim yapmak istiyorum.' derdi. Onun hakkında birçok kez birçok yazı yazdım. Çok uzun süreli bir yol arkadaşlığımız var. Bir gün benden böyle bir görüş isteneceğini hiç hesap etmemişim, çok zor geldi." diyerek sürdürdü.

Yazar, Prof. Dr. Sedat Sever, Delioğlu'nun Nikolay Ostrovski'nin "Fırtına Çocukları" kitabının kapak resmini yaparak yayın dünyasına adım attığına dikkati çekerek, "Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatımızda fırtına gibi eserek, nice sanatçının, yayınevinin yapıtlarına renk ve çizginin gücüyle özgün anlamlar katmış bir ustanın adıdır. Mustafa Delioğlu, içten, yalın renk ve çizgi düzenlemeleriyle çocuk ve gençlerin duyu algılarını uyaran, onları düş ve düşünce serüvenlerine çıkaran, klasik sayılabilecek yapıtlara imza atmış, büyük bir sanatçıdır. Hep, saygıyla anılacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Onun resimleri sayesinde çocuklar kitapları sevmiş, okumuştur"

Gazeteci ve yazar Yalvaç Ural, Delioğlu ile 1970'li yıllarda tanıştıklarını paylaşarak, "50 yıllık dostum, çok sevdiğim canım arkadaşım. Yani çok çelebi de bir çocuktu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuklarla ilgili çıkmış kitapların bence yüzde 70'ini Mustafa resimlemiştir. Benim yıllarca çıkardığım Milliyet Çocuk, Milliyet Kardeş gibi dergilerde de hep resimlediği öyküler olmuştur. Ne ilginçtir ki herkesle kitap yaparken, Mustafa'yla biz bir türlü kitap yapamamışız. Yani benim kitaplarımı resimleyemedi. Çok üzüldüm, kısmet olmadı." dedi.

Delioğlu'nun Türk çocuk edebiyatına güzel desenler ve uyguladığı farklı tarzlarla çok eser bıraktığını dile getiren Ural, "Onun resimleri sayesinde çocuklar kitapları sevmiş, okumuştur. O yüzden çocuk edebiyatının, ülkemiz yazarlarının Türkçe eserlerinin çocuklarla buluşmasında gerçekten Mustafa'nın büyük emeği vardır. Mustafa hem bir ressamdı hem çocuk kitapları resimleyen, desenler yapan, sanatla ilgilenen, resmin her dalında emeği olan bir çizerdi. Çok güzel çizgi romanları vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yalvaç Ural, Sait Faik Abasıyanık, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi pek çok ünlü yazarın öykülerini Delioğlu'nun çizgi roman olarak yaptırdığını ve dergilerde yayınladığını söyleyerek, "Çocukların çizgi roman okumasını da kolaylaştırmış bir yanı vardır. Yurt dışında bunlar yapılıyordu ama bizde de ilkleri yaptı. Hiç kimseyle kırgınlığı olmayan, herkesle dost olan, sevilen çok güzel bir adamdı." diye konuştu.

Delioğlu'nun üzerinde çeşitli yazarlara gönderdikleri öyküler ve eleştirilerin yazılı olduğu bir tablosu olduğuna işaret eden Ural, "Benim de orada kendisine yazdığım bir dize var. 'Cağaloğlu'nda bir kuş var, kanadında gümüş var. Delioğlu derler, bir ressam. Oh bu oğlanda çok iş var' diye. Anılarım da onunla birlikte sürüp gitmiştir. Öyle kimseye de fazla şiir yazmamışımdır ama Mustafa'ya yazdığım bir dizem vardır." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Delioğlu kimdir?

Erzincan'da 1946'da dünyaya gelen Delioğlu, kendini yetiştiren bir sanatçı olarak öne çıktı. Genç yaşta hayatını kazanmak için tabelacılık gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sanata yönelen Delioğlu, ilk kişisel resim sergisini 1969'da Beyoğlu Şehir Galerisi'nde açtı.

Aynı yıl bir reklam şirketinde çizgi film fonları resimleyerek illüstrasyon alanında profesyonel kariyerine başlayan sanatçı, ilk roman kapağı çizimini ise 1972'de gerçekleştirdi.

Delioğlu için kariyerindeki dönüm noktası, 1974'te kendi atölyesini kurması oldu. Bu tarihten itibaren çalışmalarını çocuk kitapları resimlemesi üzerine yoğunlaştıran sanatçı, bu alanda Türkiye'nin en çok aranan ve en üretken isimlerinden biri haline geldi.

Kendi ifadesiyle resmi "kendini ve fikirlerini canlandırma aracı" olarak gören Delioğlu, Doğu ve Batı sanatını kendi potasında eriterek özgün bir üslup geliştirdi. Bugüne dek aralarında Yapı Kredi Yayınları (YKY) için 30 yıla yakın süredir çizdiği eserlerin de bulunduğu 1500'e yakın çocuk kitabı ve roman kapağına imza attı.

Çok sayıda ödüle layık görüldü

Sanat hayatında birçok ödüle layık görülen Delioğlu, 2013'te dünyanın önemli çocuk edebiyatı ödüllerinden sayılan "Astrid Lindgren Anma Ödülü"ne (ALMA), 2022'de ise çizerlerin Nobel'i olarak bilinen "Hans Christian Andersen Ödülü"ne aday gösterildi. Sanatçı, 2023'te Aydın Doğan Vakfının Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü"nü kazandı.

Son yıllarda Günışığı Kitaplığı için de üretim yapan usta çizer, Gülsevin Kıral'ın "Berber Pire Tellal Deve", Müge İplikçi'nin "Uçan Salı" ve Çiğdem Sezer'in Cumhuriyet’in 100. yılı anısına yazdığı "Yüz Yaşında Bir Çınar" eserlerini de resimledi.

Delioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.